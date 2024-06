Influenciadora descobre traição por app de comida e compartilha na internet; saiba como

O Dia dos Namorados é uma data para celebrar o amor e a união entre casais, momento para compartilhar coisas boas, comemorar relacionamentos saudáveis e duradouros. Mas para Sabrina Low, o dia 12 de junho desse ano terá um gosto amargo: na última terça-feira, 11, a influenciadora revelou à revista Quem que foi traída. E ela descobriu a infidelidade por meio de um aplicativo de entregas de comida.

A desconfiança começou com um pedido de pizza que ela encontrou ao abrir o app no celular do namorado. "Sempre conversamos sobre sermos veganos, e isso fazia parte dos nossos valores. Eu me apaixonei por ele por causa disso. Então, ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco", disse ela à reportagem. "Eu sabia que não era para ele".

Traição é traição, veganismo é princípio

À primeira vista, a influenciadora pensou que a traição ia parar ali: o namorado assumidamente vegano, que compartilhava esses valores com ela, havia comido carne. A surpresa veio depois, quando ele admitiu que a pizza era, na verdade, para a amante. "Na hora já me senti traída, pois eu sabia que ele não comeria carne. Aquilo revelava muita coisa, mas não imaginei que descobriria ainda mais", desabafou ela à Quem.

A primeira vez que foi confrontado por Sabrina, o namorado negou. Mas depois, admitiu que o pedido era uma "prova" de fato, e que foi feito para sua amante. A influenciadora terminou o namoro assim que descobriu a verdade. "Foi ali que percebi que nossa relação estava destruída e, naquele momento, o aplicativo foi meu aliado para acabar com essa mentira", concluiu ela.

Quem é Sabrina Low?

Nascida na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, Sabrina Lourenço é uma influenciadora que ficou famosa por ter um curto relacionamento com o humorista Whinderson Nunes. Ela também namorou o MC Leleto, autor da música "Automaticamente".