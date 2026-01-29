48% dos consumidores preferem marcas que investem em proteção ambiental

A consciência ambiental está em crescimento, mas é preciso avançar (Tirachard/Getty Images)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13h00.
Para 48% dos brasileiros, as marcas que investem na preservação do meio ambiente são também as mais confiáveis.
A pesquisa da Nexus, encomendada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast), indica que, para o consumidor, o fator é igualmente importante para a geração de empregos da marca.
O levantamento ouviu 2009 pessoas em todas as unidades da federação e revelou que a preocupação ambiental ganha força principalmente entre os consumidores com maior renda e escolaridade.
Já a criação de vagas de trabalho segue como prioridade entre as camadas mais vulneráveis da população.
Para Paulo Teixeira, diretor-superintendente do Sindiplast, os dados mostram que a sustentabilidade já ocupa um papel central no debate sobre o futuro da indústria, especialmente na relação com consumidores mais informados.
Ao mesmo tempo, o levantamento indica que ações ambientais precisam caminhar junto com impacto social concreto para responder às diferentes realidades do país.
De acordo ainda com a pesquisa, a consciência ambiental dos brasileiros tem avançado, mas ainda enfrenta desafios que exigem ações coordenadas entre empresas, governos e a sociedade.
Segundo o levantamento, 81% dos entrevistados afirmam evitar o desperdício e a geração de resíduos.
Apesar dos avanços, a pesquisa aponta entraves relevantes para práticas mais sustentáveis:
“A consciência ambiental está em crescimento, mas é preciso avançar. Para que a conscientização seja cada vez mais efetiva, é necessária a união de esforços entre as ações da indústria, as políticas públicas e o engajamento da população em torno da sustentabilidade e da economia circular”, conclui Paulo Teixeira.