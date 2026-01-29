48% dos consumidores preferem marcas que investem em proteção ambiental

Para 48% dos brasileiros, as marcas que investem na preservação do meio ambiente são também as mais confiáveis.

A pesquisa da Nexus, encomendada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast), indica que, para o consumidor, o fator é igualmente importante para a geração de empregos da marca.

O levantamento ouviu 2009 pessoas em todas as unidades da federação e revelou que a preocupação ambiental ganha força principalmente entre os consumidores com maior renda e escolaridade.

Já a criação de vagas de trabalho segue como prioridade entre as camadas mais vulneráveis da população.

Entre os entrevistados com ensino superior, 55% apontam o investimento em proteção ambiental como principal motivo para confiar em uma marca.

Entre aqueles com ensino fundamental, 39% colocam a pauta ambiental como prioridade.

A renda segue a mesma lógica

Entre os que recebem até um salário mínimo, a preocupação ambiental é menor (39%).

Já na faixa de renda entre 2 e 5 salários mínimos, a proteção ao meio ambiente lidera, citada por 56%.

Para Paulo Teixeira, diretor-superintendente do Sindiplast, os dados mostram que a sustentabilidade já ocupa um papel central no debate sobre o futuro da indústria, especialmente na relação com consumidores mais informados.

Ao mesmo tempo, o levantamento indica que ações ambientais precisam caminhar junto com impacto social concreto para responder às diferentes realidades do país.

Falta união entre indústria, poder público e população

De acordo ainda com a pesquisa, a consciência ambiental dos brasileiros tem avançado, mas ainda enfrenta desafios que exigem ações coordenadas entre empresas, governos e a sociedade.

Segundo o levantamento, 81% dos entrevistados afirmam evitar o desperdício e a geração de resíduos.

75% dizem reciclar resíduos, sendo o plástico o material mais reciclado no país, citado por 90% dos respondentes.

O material também é considerado indispensável para as atividades cotidianas por 61% da população.

Apesar dos avanços, a pesquisa aponta entraves relevantes para práticas mais sustentáveis:

28% dos entrevistados apontaram para a falta de informação,

17% mencionaram a escassez de pontos de coleta seletiva,

9% citaram a falta de tempo ou de hábito.

“A consciência ambiental está em crescimento, mas é preciso avançar. Para que a conscientização seja cada vez mais efetiva, é necessária a união de esforços entre as ações da indústria, as políticas públicas e o engajamento da população em torno da sustentabilidade e da economia circular”, conclui Paulo Teixeira.