Como a inteligência artificial está transformando a oratória em vantagem competitiva

A velocidade da fala é crucial para a retenção de informação.
Redatora
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16h30.
A oratória deixou de ser uma habilidade social para se tornar um ativo estratégico no mundo corporativo. Na era da sobrecarga de informação, a capacidade de se comunicar de forma persuasiva e impactante é o diferencial que separa líderes de seguidores.
Esqueça o espelho ou o treino com amigos. A IA oferece um feedback instantâneo, objetivo e baseado em métricas, simulando as condições de pressão de uma apresentação real para stakeholders ou investidores.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
Veja como essa tecnologia está sendo utilizada para aprimorar o desempenho vocal, corporal e a estrutura lógica do discurso, transformando a prática em uma ciência de dados:
Ao transformar a arte da oratória em dados acionáveis, a IA permite que executivos e empreendedores invistam em coaching de alta performance de forma escalável e eficiente, garantindo que a voz da sua empresa seja ouvida com máxima influência.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
Para garantir a sua vaga, clique aqui