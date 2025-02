Incêndio atinge estúdios do Projac e novela tem cidade cenográfica destruída; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta terça-feira, 18, uma área da Cidade Cenográfica dos Estúdios Globo (Projac), no bairro da Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro.

O local abrigava a cidade cenográfica que servia para as gravações da próxima novela das sete, "Dona de Mim". Parte dos cenários foi destruída pelo fogo. Em nota, a TV Globo informou que "o incêndio sem feridos em cenário da novela Dona de Mim está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo. Não havia gravação no local no momento e não há feridos".

Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 14h05. Cerca de 40 militares de sete unidades diferentes foram mobilizados para conter as chamas, somados a 13 viaturas. A operação contou com o auxílio de drones equipados com câmeras térmicas.

O fogo atingiu um galpão na Estrada dos Bandeirantes, altura do número 6.700, e as imagens do local viralizaram nas redes sociais. A causa do incêndio ainda não foi informada.