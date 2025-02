Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 19

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Receitas para o Amor" ("The Food Guide To Love", no título original) nesta quarta-feira, 19.

Estrelado por Leonor Watling (Enigmas de um Crime), Richard Coyle (Contra o Tempo) e Michelle Beamish (Meu Marido Virou um Cachorro), o longa mistura romance e comédia ao contar a história de um jornalista gastronômico que vive uma crise pessoal e amorosa.

Dirigido por Teresa Pelegri e Dominic Harari, o filme foi lançado em 2013 e explora os contrastes entre paixão e gastronomia.

Quanto custa assinar todos os streamings em 2024?

Assista ao trailer de 'Receitas para o Amor'

Qual é a sinopse de 'Receitas para o Amor'?

O jornalista gastronômico Oliver Byrne construiu uma carreira de sucesso, mas sua vida amorosa é um desastre. Quando conhece Bibiana, uma curadora de arte apaixonada por boas causas, os dois embarcam em um relacionamento repleto de desafios e diferenças.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Receitas para o Amor' no streaming?

O filme está disponível no Apple TV e Google Play Filmes.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.