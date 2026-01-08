IMAX bate recorde e arrecada US$ 1,28 bi em bilheteria em 2025

A IMAX, empresa de tecnologia cinematográfica, registrou US$ 1,28 bilhão nas bilheterias mundiais em 2025. O resultado veio acima do esperado pela companhia, que superou o desempenho de 2019, último ano antes da pandemia.

O recorde anterior registrado era de US$ 1,1 bilhão e considerava vendas na América do Norte, China e outros mercados. O desempenho ocorreu em um cenário de retração do setor cinematográfico.

No início do ano passado, a projeção do CEO Richard Gelfond era de US$ 1,2 bilhão e US$ 1,25 bilhão para 2025. A IMAX atribui o crescimento à ampliação da rede global de salas e ao aumento de produções filmadas com câmeras próprias. A estratégia inclui o selo “Filmed for IMAX” e uma programação maior de títulos em idiomas locais.

Desempenho nos mercados

No mercado doméstico, a IMAX alcançou US$ 449 milhões, alta de 14% sobre o recorde anterior de 2023. No restante do mundo, a bilheteria internacional somou US$ 427 milhões, crescimento de 12%.

Na China, a arrecadação chegou a US$ 407 milhões, avanço de 5% sobre o recorde registrado em 2019. A empresa também obteve seu melhor desempenho em filmes de língua local, com US$ 405 milhões globais.

A participação de mercado global da IMAX atingiu 3,8% da bilheteria mundial, a maior já registrada pela empresa. O resultado veio de uma rede com mais de 1.800 salas em operação.

Em 2025, a IMAX lançou 122 filmes em todo o mundo. Desse total, 67 títulos internacionais foram produzidos em idiomas locais, distribuídos em 14 países.

Para 2026, a empresa projeta crescimento com lançamentos como "A Odisseia", "As Crônicas de Nárnia", "Duna: Parte Três" e "The Mandalorian e Grogu". Diante do cenário positivo, a IMAX estima uma bilheteria global de US$ 1,4 bilhão até o fim do ano.

Filmes globais e produções locais impulsionam resultados

Entre os destaques do ano, o filme chinês “Ne Zha 2” arrecadou US$ 166,7 milhões nas telas IMAX. O longa contribuiu para o desempenho da empresa no mercado asiático.

Outro destaque foi “Avatar: Fogo e Cinzas”, que somou US$ 140 milhões em vendas até 4 de janeiro. O filme segue em exibição na rede global da companhia.

O título “F1: O Filme” também contribuiu para o resultado, com US$ 97,6 milhões arrecadados em salas IMAX durante 2025.