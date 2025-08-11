Filme baseado em lendas chinesas estreia como a primeira animação 2D chinesa em IMAX

O longa-metragem Os Pequenos Monstros da Montanha Langlang, inspirado nas lendas chinesas Yao-Chinese Folktales, estreou no dia 2 de agosto e se tornou a primeira animação 2D produzida na China a ser exibida no formato IMAX.

Até a data de publicação pela IT Home, o filme conquistou uma nota de 8,6 no Douban, a principal plataforma chinesa de avaliação de filmes. A classificação foi composta por 46,6% de avaliações com 5 estrelas e 38,9% com 4 estrelas.

O retorno é positivo

De acordo com uma reportagem da IT Home, o filme tem recebido críticas positivas desde o seu lançamento. Em uma entrevista ao Southern Weekly, o diretor e roteirista Yu Shui e o produtor e diretor de arte Chen Liaoyu destacaram que, antes do sucesso de Monkey King: Hero Is Back, o cenário da animação chinesa parecia pouco promissor.

“Naquela época, era difícil para as animações se manterem no mercado. Quase não havia empresas que conseguissem sobreviver apenas com esse tipo de produção. Foi só com o surgimento de obras como Pleasant Goat and Big Big Wolf, Boonie Bears e Monkey King: Hero Is Back que começamos a perceber uma nova possibilidade: adultos podem ir ao cinema para assistir animações, e elas podem gerar lucro”, afirmou Chen.

Originalmente intitulado Nobody: Lang Lang Ago, o filme foi produzido com animação 2D e mistura elementos da pintura tradicional chinesa com técnicas ocidentais, como perspectiva e iluminação. O resultado é uma obra que utiliza uma ampla paleta de cores e conta a história de um pequeno monstro em sua busca pela imortalidade.

Sinopse

O filme acompanha um pequeno monstro sem nome que deseja se tornar um “Buda” e viver para sempre. Para alcançar esse objetivo, o porquinho-demônio deixa a Montanha Langlang e se junta a um espírito de sapo, um espírito de doninha e um gorila-monstro.

Juntos, o grupo segue em direção ao oeste em busca das escrituras sagradas, enfrentando diversos desafios ao longo do caminho. A jornada revelará se o objetivo do monstro é um sonho inalcançável ou se seu desejo está prestes a se concretizar.