IEM Rio Major: Como assistir aos jogos do campeonato de Counter-Strike

A fase de grupos do IEM Rio Major 2022, campeonato do jogo eletrônico Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), começou nesta segunda-feira, 31, na cidade do Rio de Janeiro.

O campeonato de esporte eletrônico (E-sports) conta com transmissões ao vivo em todas as suas partidas, tanto na fase de grupos quanto em etapas decisivas.

Onde assistir o Major do Rio ao vivo

Em alguns campeonatos de E-sports, a transmissão é permitida apenas por canais oficiais das desenvolvedoras dos games ou dos organizadores dos eventos. O IEM Rio Major terá transmissão oficial da ESL, responsável pelo campeonato, e de criadores de conteúdo. O fã poderá escolher qual transmissão mais lhe agrada.

A principal transmissão para os brasileiros será feita pelo canal da Twitch do streamer Alexandre "Gaules" Borba. Gaules é conhecido por transmissões com um clima cômico, com narração e interação do público.

Para quem busca um tom mais sério, a live oficial da ESL na Twitch é a opção mais indicada, porém, todo o conteúdo está em inglês.

Vale lembrar que o evento conta com jogos durante todo o dia. O site oficial da ESL conta com um calendário de jogos, resultados em tempo real e uma chave que será atualizada diariamente conforme o campeonato avança.

Primeiro Major no Brasil

É a primeira vez que um campeonato do tipo "Major" é sediado no Brasil. Eventos deste tipo tem como seu maior diferencial o patrocínio da desenvolvedora oficial do jogo, Valve, e contam com premiações de no mínimo US$ 1 milhão, sendo que a premiação total desta edição será de US$ 1,25 milhões. Além da premiação em dinheiro, o primeiro colocado desta edição também será automaticamente qualificado para outros campeonatos relevantes do esporte eletrônico, sendo eles a BLAST Premier Final 2022 e a IEM Katowice 2023.

Vale ressaltar que em edições anteriores, times brasileiros já foram campeões, e continuam até hoje sendo favoritos para a vitória. Nesta edição do Major, o Brasil conta com a representação de três equipes, sendo elas a Imperial Esports, a FURIA e a 00Nation.

LEIA TAMBÉM: