Conheça as datas comemorativas e feriados de novembro de 2022

Com 30 dias, o mês de novembro é marcado por diversas comemorações relacionadas à cultura e sociedade que promovem discussões em várias frentes. Destaque para as campanhas de Novembro Azul, trazendo debates a cerca do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Também são comemorados em novembro os dias da Alfabetização (14) e da Consciência Negra (20), promovendo um debate a cerca da conscientização social e do racismo. Destaque para os feriados de 2 de Novembro em homenagem a Finados e 15 referente a Proclamação da República.

Quais são os feriados de Novembro?

Os feriados de novembro são dia 2 em homenagem a Finados e 15 referente a Proclamação da República. As duas datas são consideradas feriado nacional.

O Dia de finados é feriado ou ponto facultativo?

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal.

Proclamação da república é feriado ou ponto facultativo?

O dia da Proclamação da Republica é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal.

Veja os feriados e datas comemorativas de novembro

02 de Novembro - Finados (feriado)

14 de Novembro - Dia do Bandeirante

14 de Novembro - Dia mundial da Alfabetização

15 de Novembro - Proclamação da Republica (feriado)

19 de Novembro - Dia da Bandeira

20 de Novembro - Dia da Consciência Negra

27 de Novembro - Dia Nacional do Combate ao Câncer

