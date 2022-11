Henry Cavill não será mais Geralt de The Witcher e retorna como Superman

Para a tristeza de muitos fãs, a terceira temporada de The Witcher será a última com atuação de Henry Cavill no papel principal, de Geralt. A notícia foi anunciada pela própria Netflix, no último sábado, 29, e pelo ator, por meio das redes sociais.

A partir da quarta temporada da série, o papel de protagonista ficará a cargo de Liam Hemsworth, que atuou em "Jogos Vorazes" e é irmão de Chris Hemsworth (Thor).

"Minha jornada como Geralt de Rivia foi cheia de monstros e aventuras, e eu vou pendurar meu medalhão e minhas espadas para a quarta temporada. Em meu lugar, o fantástico Sr. Liam Hemsworth vai assumir o manto do Lobo Branco", escreveu Cavill via Instagram. "Como acontece com os maiores personagens literários, eu passo o bastão com reverência pelo tempo que passei vivendo Geralt, e com entusiasmo para ver a versão de Liam para esse homem fascinante e cheio de nuances".

Ele desejou, ainda, sorte para o novo protagonista. "Liam, este personagem é maravilhosamente profundo, aproveite o mergulho nele".

Em resposta, o ator de "Jogos Vorazes" destacou o trabalho de Cavill e agradeceu a oportunidade de ocupar o papel de Geralt. "Como fã de The Witcher, estou nas nuvens com a oportunidade de interpretar Geralt de Rivia. Henry Cavill foi um Geralt incrível, e estou honrado que ele está me entregando as chaves do reino e permitindo que eu assuma as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo dessa aventura", publicou o artista em suas redes sociais. "Henry, eu sou seu fã há anos, e fiquei muito inspirado pelo que você trouxe a esse personagem tão amado. Tenho um grande espaço para preencher, mas estou muito animado de entrar para o mundo de The Witcher".

"The Witcher" retorna à Netflix com a terceira temporada em 2023.

Henry Cavill retornará ao papel de Superman

Apesar de anunciar a saída de "The Witcher", Cavill destacou que retornará às telas do cinema como Superman. Na segunda-feira, 24, ele postou em suas redes sociais um vídeo que anunciava sua volta como personagem da DC.

"Olá, pessoal! Eu queria esperar passar o final de semana para anunciar isso, porque queria dar a chance para que todos assistissem ao 'Adão Negro'. Mas agora que uma boa parte de vocês já assistiu, eu queria tornar oficial: estou de volta como Superman. O que vocês viram nesse post e em 'Adão Negro' é um pequeno 'gostinho' do que está por vir", comentou o artista.

Cavill aparece na cena do pós-créditos no novo filme da DC, que tem The Rock como protagonista.

Henry Cavill interpretou Superman pela primeira vez em 2013. Depois, seguiu com o personagem nos filmes"Batman v Superman: A Origem da Justiça", "Liga da Justiça" e "Liga da Justiça de Zack Snyder".



