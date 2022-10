Halloween: entenda a origem da tradicional festa de 31 de Outubro

Nesta segunda-feira, 31, acontece o Halloween, uma das festas mas tradicionais nos Estados Unidos e que ganhou popularidade no Brasil. Também lembrado como o Dia das Bruxas, esta data é cercada de eventos onde as fantasias são as principais atrações. No EUA, é tradicional crianças se vestirem de monstros e pedir doces nas casas.

Halloween, além de ser uma das festas mais tradicionais no EUA, ela é a que mais movimenta o mercado. Segundo dados de 2021, 65% da população norte-americana participa das celebrações dessa festa, representando 210 milhões de pessoas. Esse recorte movimentou cerca 9 bilhões por ano, entre 2017 e 2020.

O que é Halloween e como surgiu?

Apesar de ser popular nos Estados Unidos, o Halloween possui origem nas ilhas britânicas em meados do século XIV e XVIII. Alguns historiadores apontam que a origem teria sido a partir de um festival praticado por celtas, grupo de povos que habitavam a Europa Central.

Chamado de "Samhaim", essa festa marcava o fim do verão e possuía um significado místico. Os celtas acreditavam que durante o festival, que acontecia anualmente em 1 de Novembro, a barreira do mundo dos mortos e dos vivos se quebrava e com isso, as almas dos mortos do último ano poderiam vagar pela Terra.

No Samhain, as celebrações continham fogueiras com objetivo de manter os mortos longe dos vivos, além de muitos alimentos que serviam de homenagens e comemoração das colheitas realizadas pelo ano.

De onde vem o nome Halloween?

O nome Halloween deriva do termo All Hallows' Eve", onde Hallow significa "Santo" e "Eve" um termo para "véspera". Assim o "Hallowseve", ou "Halloween", designava a véspera do Dia dos Santos, que é celebrado em 1 de novembro.

Halloween é feriado?

O dia 31 de Outubro é feriado apenas nos Estados Unidos. No Brasil, é considerado o dia do Saci Pererê, exaltando a cultura brasileira.

Halloween no Brasil

Como dito anteriormente, o Halloween no Brasil tem ganhado força e se tornou bastante popular. Geralmente as comemorações são parecidas com as norte-americanos, onde as pessoas se fantasiam de monstros como vampiro, zumbis, entre outros.

Apesar dessa penetração da cultura americana no Brasil, algumas pessoas sentiram a importância de ressaltar a cultura brasileira também nessas festividades. Pensando nisso, em 2003, foi aprovada a Lei nº 2.762, proposta pelo deputado Aldo Rebelo, que determina o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. importante figura do folclore brasileiro.

LEIA TAMBÉM: