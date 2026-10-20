U2 no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar

U2 no Brasil: banda anuncia pré-venda exclusiva para fãs cadastrados em seu site (Stephen Lam/Reuters)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05h01.
A pré-venda dos shows da banda norte-americana U2 no Brasil começa nesta terça-feira, 20 de outubro, às 10h, para assinantes do U2.com no grupo "The Hype" que receberam código por e-mail. As apresentações ocorrerão em 10 e 12 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura de Beck.
Nesta terça-feira, 20, a partir das 10h, acontece a pré-venda exclusiva para fãs do U2 no Brasil. Para participar, é necessário ser assinante do U2.com no grupo "The Hype" e ter recebido um código de pré-venda no e-mail cadastrado no site.
A banda norte-americana fará duas noites de apresentação no Brasil, nos dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows acontecem no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.
A pré-venda de ingressos do U2 começa às 10 horas desta terça-feira, 20.
Para participar, é necessário ser assinante do U2.com no grupo "The Hype" e ter recebido um código no e-mail cadastrado.
A venda geral de ingressos para os shows do U2 no Brasil está marcada para a próxima quinta-feira, 22, a partir das 10h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial.
Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:
O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.
Os shows do U2 no Brasil estão marcados para os dias 10 e 12 de março de 2027. A apresentação da banda irá acontecer no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.
A pré-venda começa nesta terça-feira, 20 de outubro, às 10h. O acesso será exclusivo para assinantes do U2.com no grupo "The Hype" que receberam um código no e-mail cadastrado.
A venda geral começa na quinta-feira, 22 de outubro. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no site da Ticketmaster e das 11h na bilheteria oficial.
Os ingressos custam entre R$ 345, na meia-entrada da arquibancada, e R$ 3.000, no valor integral da Red Zone. Os preços variam conforme o setor e a modalidade escolhida.
O pacote dá acesso a uma área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os compradores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.
O U2 se apresentará nos dias 10 e 12 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo. O cantor Beck fará a abertura das duas apresentações.
Sim. Segundo a organização, cada ingresso comprado contribuirá com a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS.