U2 no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar

RESUMO ＋ A pré-venda dos shows da banda norte-americana U2 no Brasil começa nesta terça-feira, 20 de outubro, às 10h, para assinantes do U2.com no grupo "The Hype" que receberam código por e-mail. As apresentações ocorrerão em 10 e 12 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura de Beck.

Nesta terça-feira, 20, a partir das 10h, acontece a pré-venda exclusiva para fãs do U2 no Brasil. Para participar, é necessário ser assinante do U2.com no grupo "The Hype" e ter recebido um código de pré-venda no e-mail cadastrado no site.

A banda norte-americana fará duas noites de apresentação no Brasil, nos dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows acontecem no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.

Que horas começa a pré-venda do U2 no Brasil?

A pré-venda de ingressos do U2 começa às 10 horas desta terça-feira, 20.

Para participar, é necessário ser assinante do U2.com no grupo "The Hype" e ter recebido um código no e-mail cadastrado.

Quando começa a venda geral de ingressos do U2?

A venda geral de ingressos para os shows do U2 no Brasil está marcada para a próxima quinta-feira, 22, a partir das 10h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial.

Quanto custam os ingressos para o show do U2?

Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:

Arquibancada: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

Pista: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

Cadeira Superior: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira

Cadeira Inferior: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira

Pista Premium A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

Pista Premium B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

Gold Circle: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira

Red Zone: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)

Mapa U2 "The Greatest Show on Earth" no MorumBIS (Divulgação/Ticketmaster)

O que vem no pacote VIP?

O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.

Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.

Quando e onde serão os shows do U2 no Brasil?

Os shows do U2 no Brasil estão marcados para os dias 10 e 12 de março de 2027. A apresentação da banda irá acontecer no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.