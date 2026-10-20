'MasterChef Profissionais' terá provas de cabeça de frango e memória afetiva nesta terça

O "MasterChef Profissionais" prepara uma prova inusitada para o terceiro episódio da temporada de 2026. Na próxima terça-feira, 20 de outubro, os competidores vão encontrar cabeças de frango na Caixa Misteriosa e precisarão transformar o ingrediente em pratos de alta gastronomia.

O desafio de abertura vai testar o domínio técnico dos cozinheiros, o conhecimento sobre aproveitamento integral dos alimentos e a capacidade de criar receitas sofisticadas sob pressão.

Cabeças de frango desafiam os competidores

Ao abrirem a Caixa Misteriosa, os participantes vão se deparar com diversas cabeças de frango, um ingrediente pouco explorado na gastronomia ocidental. Depois do impacto inicial, os cozinheiros terão de encontrar maneiras de valorizar a iguaria e apresentar pratos com sabor, técnica e apresentação elegante.

A prova exige conhecimento sobre o aproveitamento integral dos alimentos, já que o ingrediente costuma ficar fora do repertório de muitas cozinhas. A proposta também coloca a criatividade dos profissionais à prova, pois eles precisarão demonstrar como um insumo pouco convencional pode ganhar espaço em uma preparação refinada.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça vão avaliar os pratos. Quem conquistar a aprovação do trio garantirá um lugar no mezanino e escapará da etapa eliminatória.

Prova eliminatória terá vinhos e memória afetiva

Os competidores que apresentarem os resultados menos satisfatórios na primeira prova seguirão para um desafio que combina gastronomia e histórias pessoais. O cenário terá oito compartimentos, e cada participante receberá, por meio de um sorteio, um vinho associado a um momento marcante da vida.

Entre os temas que servirão de inspiração estão família, conquistas, viagens e reencontros. A partir da bebida sorteada, os cozinheiros precisarão desenvolver receitas autorais que expressem a experiência relacionada ao rótulo.

A etapa vai exigir sensibilidade na escolha dos ingredientes e domínio das técnicas de harmonização. Os participantes terão de criar pratos que dialoguem com as características do vinho e com a memória afetiva proposta pelo desafio.

O competidor responsável pela pior preparação será o terceiro eliminado do "MasterChef Profissionais".

Onde assistir ao MasterChef Profissionais?

O "MasterChef Profissionais" é exibido às terças-feiras, às 22h30, na Band, com transmissão simultânea pelo site oficial da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, os episódios são disponibilizados no canal oficial do reality no YouTube e, às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health e na HBO Max.