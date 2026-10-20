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Ele criou um canal de YouTube com R$ 50 mil, atraiu Rony Meisler e agora mira R$ 100 milhões

Com mais de 1 bilhão de visualizações, o Canal Foco recebeu investimento da Rebels e prepara novos programas, aquisições e produtos próprios para crescer em 2027

Sócios do Canal Foco e Rony Meisler: “Nosso objetivo é ser uma mistura de Silvio Santos e Endemol” (divulgação/Divulgação)

Sócios do Canal Foco e Rony Meisler: “Nosso objetivo é ser uma mistura de Silvio Santos e Endemol” (divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08h08.

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O Canal Foco, empresa de entretenimento criada em 2023 com R$ 50 mil, recebeu um aporte de valor não revelado da Rebels Ventures, empresa de investimentos de Rony Meisler. Após superar 1 bilhão de visualizações, o canal de YouTube projeta receita de até R$ 45 milhões em 2027 e mira R$ 100 milhões em 2028.

Quem acompanha o YouTube já deve ter esbarrado em algum vídeo com uma pessoa tentando convencer outras 30 sobre um assunto polêmico. Os cortes circulam pelo TikTok, Instagram e outras redes sociais, acumulam milhões de visualizações e, muitas vezes, fazem mais sucesso do que os próprios participantes.

Por trás de parte desses vídeos está o Canal Foco, uma empresa de entretenimento criada em 2023 com apenas R$ 50.000. O negócio já ultrapassou 1 bilhão de visualizações e tem uma particularidade: nenhum dos fundadores precisa aparecer diante das câmeras para atrair audiência. O segredo está nos formatos dos programas.

A estratégia chamou a atenção de Rony Meisler, fundador da Reserva, que acaba de investir no canal por meio da Rebels Ventures, sua empresa de investimentos. O valor do aporte não foi revelado.A aposta é transformar o Canal Foco em uma espécie de emissora de televisão do YouTube, com programas próprios, novos canais e até produtos vendidos diretamente aos espectadores.

"Nosso objetivo é ser uma mistura de Silvio Santos e Endemol", afirma Daniel Levy, CEO do Canal Foco.

A referência não é por acaso. O empresário quer combinar a capacidade de vender produtos para uma audiência fiel, como fazia Silvio Santos, com o modelo de criação e licenciamento de programas da produtora responsável por formatos como o Big Brother.

A ambição tem números. Para 2027, o Foco projeta faturar entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões apenas com publicidade, podendo chegar a R$ 45 milhões de reais se conseguir vender todas as cotas de patrocínio. Em 2028, a meta é alcançar R$ 100 milhões. O desafio será transformar vídeos virais em uma programação capaz de atrair espectadores e anunciantes de forma recorrente.

Como surgiu o Canal Foco

A história começou em 2023, quando Daniel Levy e seus sócios perceberam uma oportunidade no mercado de entretenimento digital. Enquanto boa parte dos criadores apostava em vídeos curtos, o grupo decidiu investir em conteúdos longos, com debates e experimentos sociais, e usar pequenos trechos para atrair espectadores nas redes.

A aposta funcionou logo nos primeiros vídeos. Um deles, que colocou um ex-presidiário e um sargento da Polícia Militar em uma dinâmica de verdade ou consequência, alcançou cerca de 7 milhões de visualizações.

Mas foi com o formato 1x30, em que uma pessoa enfrenta outras 30 em um debate, que o canal ganhou projeção. Hoje, é a principal atração do Foco e também a inspiração para diversos programas semelhantes que surgiram nas redes.

O crescimento aconteceu com uma estrutura enxuta. Os fundadores investiram 50.000 reais para começar e conseguiram uma produtora a trabalhar em troca de participação societária.

Segundo Levy, o Foco registra lucro desde o início. Atualmente, mantém uma equipe fixa de aproximadamente 10 a 15 pessoas e contrata profissionais de produção conforme a demanda.

Por que Rony Meisler decidiu investir no canal

A aproximação com Meisler começou por causa de outro programa do Foco, o Os Caras do Pix, uma atração de empreendedorismo que mistura negócios e entretenimento.

Levy procurava empresários para participar da bancada e convidou o fundador da Reserva. Meisler aceitou participar do projeto e, durante as conversas, conheceu melhor o modelo de negócios do canal.

Naquele momento, o Foco já negociava a entrada de investidores. A escolha pela Rebels veio da possibilidade de ter um sócio que, além de aportar recursos, ajudasse a desenvolver novos produtos e abrir portas comerciais.

"A gente gosta, como investidores, de encontrar pessoas que não precisam da gente como investidor, que se sustentam sozinhas", afirma Meisler.

Criada em 2025, a Rebels nasceu com a proposta de investir em empresas nas quais seus sócios também possam participar da construção do negócio.

Entre as apostas já anunciadas estão a Norte Media, dona de um portfólio que inclui a marca de suplementos Guday; a Blank, especializada na presença digital de executivos; a marca de alimentos Dane-se; e a rede de academias The Simple Gym.

O Foco entra nessa carteira como uma aposta no mercado de mídia e entretenimento, com uma vantagem de ter uma audiência própria que pode ser utilizada para distribuir novos produtos.

A participação de Meisler também envolve reuniões estratégicas, desenvolvimento de programas e aproximação com anunciantes. Uma das primeiras mudanças foi a contratação de Gustavo Lerner, executivo que passou quase 25 anos na área comercial da Globo e agora assume a geração de receitas do canal.

Apesar da entrada do investidor, Levy afirma que os fundadores continuam responsáveis pelas decisões editoriais e pela escolha dos conteúdos.

Como o Canal Foco quer virar uma 'emissora de televisão'

O modelo que levou o Foco ao primeiro bilhão de visualizações tem uma limitação. Atualmente, o canal publica aproximadamente um vídeo por semana, o que restringe o número de espaços comerciais disponíveis para os anunciantes.

Para faturar mais, a empresa precisa aumentar a produção sem transformar cada episódio em uma sequência de propagandas.

A solução encontrada foi criar uma grade de programação, semelhante à de uma emissora de televisão, com atrações voltadas a diferentes públicos.

"É mais fácil vender para o anunciante quando a gente tem um conteúdo com uma audiência mais qualificada", afirma Levy.

Para 2027, o Foco prepara atrações de negócios, gastronomia, música e bem-estar. Os primeiros pilotos estão sendo desenvolvidos ainda em 2026, enquanto a equipe negocia patrocínios para as próximas temporadas.

Com a ampliação da programação e a venda de todas as cotas comerciais, a receita pode chegar a R$ 45 milhões em 2027.

Os planos para comprar canais e vender produtos próprios

A ambição do Foco vai além de produzir mais vídeos. A empresa também negocia participações em outros canais do YouTube e pretende desenvolver formatos que possam ser licenciados para emissoras e plataformas de streaming.

A lógica é semelhante à dos grandes grupos de televisão, que controlam diferentes emissoras e atrações. Ao criar um formato próprio, o Foco passa a deter uma propriedade intelectual, ou seja, os direitos sobre aquele programa, que pode ser reproduzido em outros mercados.

Outra frente será transformar espectadores em consumidores.

Hoje, a principal fonte de receita do canal é a publicidade. Levy, porém, acredita que depender exclusivamente dos anunciantes pode comprometer a experiência de quem assiste aos vídeos.

A empresa estuda desenvolver produtos próprios em parceria com companhias que já dominam a fabricação e a operação comercial. O Foco entraria com a marca e a distribuição para sua audiência, enquanto o parceiro ficaria responsável pelo produto.

Também estão nos planos o comércio integrado aos vídeos, o licenciamento de formatos e a realização de eventos presenciais ligados às gravações.

A meta de chegar a R$ 100 milhõe em receita em 2028 depende justamente dessa diversificação. Afinal, transformar um vídeo em sucesso de audiência é uma coisa. Fazer milhões de espectadores comprarem produtos, acompanharem novos programas e criarem uma relação duradoura com uma marca será o próximo teste do Foco.

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'Perguntas frequentes'

Quanto a Rebels Ventures investiu no Canal Foco? ＋

O valor do investimento da Rebels Ventures no Canal Foco não foi revelado. A empresa de investimentos de Rony Meisler escolheu o canal após conhecer seu modelo de negócios e sua audiência própria.

Como o Canal Foco começou? ＋

O Canal Foco foi criado em 2023 com um investimento de R$ 50 mil dos fundadores. O negócio cresceu com vídeos longos, debates e experimentos sociais, além de cortes publicados em redes como TikTok e Instagram.

Qual é o principal programa do Canal Foco? ＋

O 1vs30, no qual uma pessoa debate com outras 30, é a principal atração do Canal Foco. O formato ajudou o canal a superar 1 bilhão de visualizações e inspirou programas semelhantes nas redes sociais.

Quanto o Canal Foco pretende faturar em 2027 e 2028? ＋

O Canal Foco projeta receita publicitária entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões em 2027, com potencial de alcançar R$ 45 milhões caso venda todas as cotas de patrocínio. Para 2028, a meta é chegar a R$ 100 milhões em receita.

Por que o Canal Foco quer operar como uma emissora de televisão? ＋

O Canal Foco quer criar uma grade de programas para ampliar os espaços comerciais e alcançar públicos específicos. Segundo Daniel Levy, CEO do canal, conteúdos com audiência menor, mas mais qualificada, podem ser mais atraentes para determinados anunciantes.

Quais são os próximos planos do Canal Foco? ＋

O Canal Foco prepara programas de negócios, gastronomia, música e bem-estar para 2027, além de negociar participações em outros canais. A empresa também estuda licenciar formatos, realizar eventos presenciais e lançar produtos próprios com parceiros responsáveis pela fabricação e pela operação comercial.

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