RESUMO ＋ Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, aponta empate técnico entre Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) no segundo turno para o governo do Rio Grande do Norte. Allyson registra 45% das intenções de voto, contra 42% do petista, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Nos votos válidos, os percentuais são de 52% e 48%, respectivamente. O levantamento também mostra que 95% dos entrevistados afirmam ter o voto definido.

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno no Rio Grande do Norte, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 20.

O candidato do União registra 45% das intenções de voto, enquanto o petista pontua com 42%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

No cenário estimulado, votos brancos e nulos somam 9%, e 4% não souberam responder. Ao considerar apenas os votos válidos, que excluem indecisos e votos brancos, Allyson tem 52% e Cadu, 48%.

No levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados previamente, a proximidade se mantém. Allyson registra 43% das menções, contra 41% de Cadu de Lula, seguidos por 9% de brancos e nulos e 7% de indecisos.

Segundo o levantamento, 95% dos entrevistados já consideram seu voto definido. Entre os eleitores de Allyson, 84% não mudariam o voto de jeito nenhum, 11% dificilmente mudariam e 5% afirmam que poderiam mudar para o outro candidato.

Já entre os eleitores de Cadu de Lula 89% já estão totalmente decididos, 7% dificilmente mudariam e 4% poderiam mudar para o candidato da oposição.

Índice de rejeição

O levantamento mediu também o potencial de resistência aos nomes que disputam o governo. O candidato Cadu de Lula lidera a rejeição, com 33% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum para o cargo.

Na sequência, Allyson é rejeitado por 24% do eleitorado. A pesquisa indica ainda que 22% dos eleitores rejeitam a possibilidade de votar em ambos os postulantes, enquanto 21% não rejeitam nenhum dos nomes testados pelo instituto.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas em campo. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo RN-02651/2026.