Três livros que revolucionaram a ciência vão a leilão; valor pode chegar a US$ 2 milhões

Três livros que ajudaram a transformar a compreensão humana sobre o universo serão leiloados pela Sotheby’s, em Nova York, na próxima terça-feira, 20. As obras de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton, publicadas entre 1543 e 1687, estão entre centenas de volumes científicos raros que integram uma coleção avaliada em até US$ 7 milhões.

Os três títulos, que juntos podem alcançar cerca de US$ 2 milhões, marcaram momentos decisivos da revolução científica. Copérnico apresentou um modelo em que a Terra gira ao redor do Sol, Galileu utilizou o telescópio para revelar detalhes até então desconhecidos do céu e Newton formulou as leis que explicam o movimento dos corpos celestes.

As obras fazem parte da exposição Reason and Revolution ("Razão e Revolução"), organizada pela casa de leilões. Segundo a Sotheby’s, a coleção reúne primeiras edições e publicações históricas que voltam ao mercado após décadas em acervos particulares.

O exemplar de Copérnico tem a maior estimativa individual de lance inicial, podendo chegar a US$ 1 milhão.

Copérnico colocou o Sol no centro do sistema planetário

Publicado em 1543, o livro "De revolutionibus orbium coelestium" ("Das revoluções das esferas celestes"), de Nicolau Copérnico, é considerado um dos marcos da astronomia moderna.

A obra, com cerca de 400 páginas, apresentou argumentos matemáticos e observacionais em defesa do modelo heliocêntrico, segundo o qual a Terra e os demais planetas conhecidos orbitam o Sol.

Na época, predominava na Europa a concepção geocêntrica, que colocava a Terra no centro do universo. A proposta de Copérnico contrariava interpretações cosmológicas defendidas por autoridades religiosas.

O livro reúne diagramas, cálculos e tabelas astronômicas que permitiram aperfeiçoar previsões sobre a posição dos planetas, do Sol e da Lua. Nas primeiras páginas, um desenho apresenta o Sol no centro, cercado pelas órbitas planetárias.

Com o passar do tempo, os cálculos derivados do modelo heliocêntrico também contribuíram para avanços na astronomia e na elaboração de calendários, incluindo a reforma que levou à adoção do calendário gregoriano.

Galileu revelou luas de Júpiter e detalhes da superfície lunar

A segunda obra em destaque é "Sidereus Nuncius" ("O mensageiro das estrelas"), publicada por Galileu Galilei em 1610. O livro apresentou observações feitas com um telescópio, instrumento que permitiu ao cientista italiano examinar o céu com um nível de detalhe até então inacessível ao olho humano.

Entre as descobertas descritas estavam montanhas e irregularidades na superfície da Lua, contrariando a ideia de que os corpos celestes eram perfeitamente lisos.

Galileu também identificou quatro luas orbitando Júpiter, uma observação que demonstrou que nem todos os corpos celestes giravam ao redor da Terra. O livro inclui desenhos do telescópio utilizado pelo astrônomo e registros de suas observações.

Outro resultado importante foi a identificação de estrelas invisíveis a olho nu. Ao examinar o aglomerado das Plêiades, Galileu representou 35 estrelas, embora apenas seis fossem facilmente observáveis sem instrumentos. Ele também concluiu que a faixa luminosa da Via Láctea era formada por uma quantidade imensa de estrelas.

As descobertas fortaleceram o modelo de Copérnico e ajudaram a estabelecer as bases da astronomia observacional moderna.

Décadas depois, o apoio de Galileu ao heliocentrismo provocou um confronto com a Igreja Católica. Em 1633, o cientista foi julgado pela Inquisição e obrigado a renunciar publicamente à defesa do movimento da Terra.

Newton explicou os movimentos dos planetas com a gravidade

A terceira obra é "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" ("Princípios matemáticos da filosofia natural"), publicada por Isaac Newton em 1687.

Conhecido como Principia, o livro apresentou as leis do movimento e a lei da gravitação universal, estabelecendo uma explicação matemática para fenômenos observados na Terra e no espaço.

Enquanto Copérnico havia reformulado a organização do sistema planetário e Galileu ampliado as observações astronômicas, Newton demonstrou como as mesmas leis físicas poderiam explicar o movimento dos planetas, da Lua e dos objetos terrestres.

A obra contém equações e diagramas sobre órbitas, forças gravitacionais e outros fenômenos naturais. Entre os exemplos apresentados está a trajetória do grande cometa de 1680, cujo movimento Newton analisou com base na gravidade.

O cientista também investigou as marés, relacionando suas variações à atração gravitacional exercida principalmente pela Lua e pelo Sol. A publicação se tornou um dos trabalhos mais influentes da história da física e consolidou um método de investigação fundamentado em observações, princípios matemáticos e previsões verificáveis.