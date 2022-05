MasterChef Brasil começa na próxima semana; veja data e horários

O programa de competição culinária MasterChef Brasil está prestes a estrear sua nova temporada. Com Ana Paula Padrão no comando, o reality está com o primeiro episódio marcado para a próxima terça-feira, 17 de maio.

A Band chegou a cogitar a possibilidade de transformar o MasterChef em um reality diário, passando logo após o programa Faustão na Band. A ideia, porém, foi descartada, e os 17 episódios da nova temporada serão transmitidos toda terça-feira, como já é de costume.

Nesta temporada, o trio de jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jackquin irão reunir 16 cozinheiros amadores na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil.

O programa também será exibido toda sexta-feira, às 19h25, no Canal Discovery Home & Health e no streaming discovery+, a partir do dia 20 de maio. É a primeira vez que o reality da Band será distribuído num serviço de streaming, que tem assinatura mensal no valor de R$ 21,90.

LEIA TAMBÉM:

Céu vermelho assusta moradores de cidade na China; entenda

Maior animal do mundo é encontrado nos Alpes Suíços

Sweatcoin: conheça o app que paga para você andar

Ex-funcionária da Coca-Cola é condenada por vender segredos industriais

Satélite da Nasa encontra "linhas misteriosas" em cratera de Marte