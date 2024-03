Oscar 2024: relembre discursos marcantes da última década de premiação

O Oscar 2024, uma das mais tradicionais premiações de cinema do mundo, acontece no próximo domingo, 10. Para entrar no clima, confira 10 discursos marcantes de artistas que receberam a estatueta dourada na última década.

2023 - Michelle Yeoh

A atriz se tornou a primeira mulher asiática a ganhar o prêmio de melhor atriz, por sua atuação em "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo". Em seu discurso, agradeceu "a todos os meninos e meninas que se parecem comigo assistindo hoje à noite, isto é um farol de esperança e possibilidades."



2022 - Will Smith

O ator já havia subido ao palco antes naquela noite, quando deu um tapa no apresentador Chris Rock, depois de um comentário sobre a esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith. Quando ganhou o Oscar de melhor ator por sua atuação em "King Richard", ele disse que "o amor faz você fazer coisas malucas".

2021 - Anthony Hopkins

Em meio à pandemia, o ator galês não compareceu à cerimônia, que o premiou na categoria de melhor ator por "Meu Pai". Mas ele usou as redes sociais para agradecer e homenagear o ator Chadwick Boseman, que concorria com ele pelo prêmio por seu trabalho em "A Voz Suprema do Blues", e faleceu naquele ano.



2020 - Bong Joon-ho

Com "Parasita", o sul-coreano levou a categoria de melhor diretor e melhor filme (a primeira vez na história que um longa-metragem de língua não inglesa alcançou o feito). Mas ele também ganhou as redes sociais ao falar palavrão, brincar com as estatuetas e pedir desculpas por ganhar prêmios demais.

2019 - Spike Lee

Em seu discurso pelo prêmio de melhor roteiro adaptado em "Infiltrado na Klan", Spike Lee homenageou "nossos ancestrais que ajudaram a construir este país hoje, junto com o genocídio de seus povos nativos".

Ele também lembrou da eleição que aconteceria no ano seguinte, que viria a dar a vitória para Joe Biden contra Donald Trump. "Será um momento poderoso. A eleição presidencial de 2020 está chegando, vamos todos nos mobilizar, vamos todos estar do lado certo da história. Façamos a escolha moral entre o amor e o ódio. Vamos fazer a coisa certa!"

2018 - Guillermo del Toro

Vencedor na categoria de melhor diretor por "A Forma da Água", del Toro usou seu discurso para falar sobre imigração, em meio à ascensão do republicano Donald Trump, que endureceu as regras durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos.

"Sou um imigrante [...] como muitos, muitos de vocês. E nos últimos 25 anos, tenho vivido em um país todo nosso: parte dele está aqui, parte está na Europa, parte está em todos os lugares. Porque acredito que a maior contribuição que nossa arte e nossa indústria faz é apagar as linhas na areia. Devemos continuar fazendo isso quando o mundo nos diz para torná-las mais profundas."

2017 - Viola Davis

A atriz levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por "Um Limite Entre Nós" e foi dona de um dos discursos mais emocionantes do Oscar.

"Há um lugar onde todas as pessoas com o maior potencial estão reunidas. E esse lugar é o cemitério", disse. "As pessoas me perguntam o tempo todo, 'que tipo de histórias você quer contar, Viola?'. E eu digo, exumem esses corpos. Exumem essas histórias. As histórias das pessoas que sonharam alto e nunca viram esses sonhos se realizarem. Pessoas que se apaixonaram e perderam. Tornei-me artista e graças a Deus fiz isso, porque somos a única profissão que celebra o que significa viver uma vida."

2016 - Leonardo diCaprio

DiCaprio, que finalmente ganhou seu primeiro prêmio como melhor ator por "O Regresso", falou que o filme refletia muito bem a relação do homem com a natureza. Ativista pela causa ambiental, ele usou o discurso para chamar a atenção sobre o aquecimento global.

"As mudanças climáticas são reais, estão acontecendo agora mesmo. É a ameaça mais urgente enfrentada por toda a nossa espécie, e precisamos trabalhar coletivamente juntos e parar de procrastinar. Precisamos apoiar líderes ao redor do mundo que não falam pelos grandes poluidores, mas que falam por toda a humanidade, pelos povos indígenas do mundo, pelos bilhões e bilhões de pessoas desfavorecidas lá fora que seriam mais afetadas por isso".

2015 - Patricia Arquette

Em seu discurso como vitoriosa na categoria atriz coadjuvante por "Boyhood", Arquette chamou a atenção para questões de gênero. "Para todas as mulheres que deram à luz, para todos os contribuintes e cidadãos desta nação, lutamos pelos direitos iguais de todos os outros. É a nossa vez de ter igualdade salarial de uma vez por todas e direitos iguais para as mulheres nos Estados Unidos da América."

2014 - Lupita Nyong'o

Como melhor atriz coadjuvante por "12 anos de escravidão", a artista disse que "ao olhar para esta estátua dourada, que ela me lembre e lembre a cada criança que não importa de onde você é, seus sonhos são válidos."

