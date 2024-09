Homem compra carro com R$ 17 mil em moedas — e funcionários levam horas para contar o dinheiro

Comprar um carro é o sonho de muitos brasileiros. O item, objeto de desejo, é relativamente caro: um veículo em boas condições, mesmo usado, não sai por menos de R$ 30 mil. Há quem dê uma entrada e parcele o restante do valor, tem quem guarde por longos anos para comprar à vista. E existe o Rodrigo dos Santos Gonçalves, que na cidade de São José (SC) comprou um Honda City 2015 usando R$ 17 mil em moedas.

A notícia foi divulgada pelo Fala Brasil (TV Record). O modelo escolhido, seminovo, custou no total R$ 65 mil. Deste valor, R$ 10,5 mil foram pagos em dinheiro em espécie, R$ 38 mil via Pix e incríveis R$ 17 mil em moedas.

O cliente surpreendeu os funcionários da loja ao chegar em um Gol G5 que tinha a traseira arriada. No porta-malas havia 13 galões de água cheios até a boca de moedas. A equipe da loja contou que levou duas horas e meia, com três vendedores e duas pessoas do financeiro, para contar o dinheiro. Rodrigo acabou levando o carro até mesmo antes que o montante fosse conferido.

"É a segunda vez que eu faço isso, sempre tive o costume de guardar as moedas", disse Rodrigo ao Fala Brasil. "Da primeira vez consegui juntar R$ 12 mil e comprei uma moto".

Moedas em circulação

"Clientes locais e comerciantes da cidade têm ligado pedindo para trocar algumas quantidades das moedas usadas por notas ou pix", disse Everton Cesar, vendedor de carros da loja em questão, em entrevista ao Fala Brasil. A troca facilita a recirculação das moedas em outros comércios. "A gente vai se ajudando".

É possível comprar itens caros com moedas?

Embora seja inusitado e gere mais trabalho para a equipe de vendedores e financeiro das lojas, comprar itens de valor utilizando moedas é um meio válido de aquisição. Com a popularização dos meios digitais de pagamento, como cartões e transferências bancárias — o Pix entre elas —, no entanto, as moedas ficaram menos frequentes.

Uma forma de agilizar o processo de contagem é tentar deixar o valor previamente separado. No caso do cliente de São José, as moedas estavam separadas nos galões por quantidade: uma garrafa continha somente moedas de R$ 1, outras de R$ 0,50, uma próxima de moedas de R$ 0,25 e assim por diante.