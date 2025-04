A Netflix preparou um abril recheado de estreias para todos os gostos, com uma seleção diversificada de produções que vão de dramas psicológicos a ficções científicas.

Entre os destaques estão o aguardado retorno de Black Mirror, a quinta temporada de Você e a adaptação do icônico quadrinho argentino O Eternauta.

Com lançamentos aguardados como "O Eternauta", "Guerra Civil" e "Ransom Canyon" no final do mês, abril promete surpreender os assinantes com novidades emocionantes e de impacto.