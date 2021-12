Homem-Aranha 3 pode ser o único filme com US$1 bi de bilheteria em 2021

Você já assistiu ou quer ver 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'? O filme estreou no Brasil na última quinta-feira,16, e está prestes a quebrar recorde mundial de bilheteria. O novo filme Marvel pode ser o primeiro e único em quase dois anos a bater US$ 1 bilhão em vendas de ingressos em todo o mundo.

Em menos de uma semana nos cinemas, o filme alcançou US$ 751,3 milhões em todo o mundo, tornando-se o terceiro filme de maior bilheteria de 2021, informou a Sony esta semana.

Atualmente, o filme de maior bilheteria do ano é “A Batalha do Lago Changjin”, um filme chinês lançado em novembro que arrecadou US $ 904,9 milhões em todo o mundo, de acordo com dados da Comscore. Outro filme chinês, “Oi, mamãe”, que estreou em fevereiro, é o segundo, com US$ 900,4 milhões em vendas globais de ingressos.

“Eu não apostaria contra o Homem-Aranha e sua capacidade de entrar no clube de bilheteria de US $ 1 bilhão”, disse Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

Depois de garantir mais de US$ 600 milhões em todo o mundo no fim de semana de estreia, o filme continuou a registrar fortes vendas de ingressos na segunda e terça-feira, gerando mais de US$150 milhões na bilheteria global. A expectativa é de que a tendência continue no final de semana.

As estimativas sugerem que o filme terá entre 50% e 70% de sua arrecadação no próximo fim de semana, o que faria 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' superar a marca de US$ 1 bilhão.

Todos os anos, o intervalo de oito dias entre a véspera de Natal e a véspera de Ano Novo é um dos períodos mais lucrativos para a indústria cinematográfica. Esse período responde por 4,5% das receitas de bilheteria do ano inteiro, de acordo com dados da Comscore.

Veja o trailer do Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa: