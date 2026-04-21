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Hoje é feriado? Veja os direitos de quem trabalha no Dia de Tiradentes

Data em 21 de abril garante folga remunerada, com exceções para serviços essenciais

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de abril de 2026 às 05h01.

O Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, é feriado nacional em todo o Brasil. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier e assegura, por lei, o direito à folga remunerada para a maioria dos trabalhadores.

A condição foi estabelecida ainda em 1890 e reforçada pela Lei nº 10.607/2002, que garante o descanso sem desconto no salário.

Diferentemente do ponto facultativo, o feriado nacional exige a suspensão das atividades, salvo exceções previstas na legislação.

Feriado nacional, não ponto facultativo

Uma dúvida comum é se a data funciona como ponto facultativo. No caso do Dia de Tiradentes, não: trata-se de feriado nacional, com efeitos legais para o setor privado.

Isso significa que empresas não podem exigir trabalho sem oferecer compensação adequada. Já o ponto facultativo, comum em órgãos públicos, não se aplica automaticamente ao setor privado.

Quem pode trabalhar e quais são os direitos

A legislação permite o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais, transporte público, segurança e alimentação em rodovias. Nesses casos, o trabalhador pode ser convocado, desde que haja previsão em acordo coletivo ou contrato.

Quem trabalha no feriado tem direito a compensação, que pode ocorrer de três formas:

  • pagamento em dobro pelo dia trabalhado;
  • folga compensatória em outra data;
  • banco de horas, quando previsto em acordo formal.

Por outro lado, quem não é convocado não pode ter o dia descontado. O feriado é remunerado por lei.

Empresas também podem adotar a chamada “emenda” — prolongando o descanso —, mas essa prática depende de negociação e não é obrigatória.

Quem foi Tiradentes

Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746, em Minas Gerais, e atuou como militar, minerador e dentista — origem de seu apelido. Ele foi um dos principais nomes da Inconfidência Mineira, que contestava os altos impostos da Coroa portuguesa.

Preso e condenado, Tiradentes foi executado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Após a Proclamação da República, passou a ser reconhecido como herói nacional, e a data de sua morte foi oficializada como feriado.

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