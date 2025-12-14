Hilda Furacão: relembre o que acontece na novela

"Hilda Furacão" foi uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira dos anos 1990. Exibida pela TV Globo, a trama, baseada no livro homônimo de Roberto Drummond, conquistou uma enorme audiência e se tornou um clássico da TV brasileira.

A história de Hilda, interpretada por Ana Paula Arósio, marcou época pela ousadia da personagem principal, uma mulher da elite que se transforma em uma das prostitutas mais conhecidas de Belo Horizonte, e que agora será revisitada no remake com gravações previstas para começar em 2027.

Enredo

A trama se passa na década de 1960 e acompanha a trajetória de Hilda, uma jovem da alta sociedade mineira. Ela vive um casamento arranjado e é vista pela sociedade como a filha perfeita, destinada a manter as aparências. No entanto, a personagem decide romper com esse mundo de convenções e foge para se reinventar.

Ao longo da história, ela se torna uma prostituta de luxo, conquistando a cidade de Belo Horizonte com sua beleza e carisma, além de ser admirada por muitos, inclusive pela classe alta.

O amor proibido de Hilda

A novela também foca nas relações complexas que Hilda estabelece com diversos personagens, incluindo seu romance com um seminarista, vivido por Rodrigo Santoro. Esse relacionamento, que começa de maneira intensa e contraditória, gera muitos conflitos e dilemas, principalmente em relação ao seu papel como mulher e sua busca por liberdade.

Entre as diversas questões abordadas na trama, destacam-se temas como a busca por identidade, a luta contra os padrões sociais e o empoderamento feminino, tudo isso em uma época de fortes transformações sociais e políticas no Brasil.

Além de Hilda, outros personagens como o próprio seminarista e uma série de figuras da classe alta, que inicialmente rejeitam a protagonista por sua nova profissão, acabam sendo seduzidos por sua força e independência.

A trama também apresenta a convivência de Hilda com outras prostitutas, mostrando diferentes visões sobre a vida e a sexualidade, e proporcionando uma análise crítica sobre o comportamento da sociedade.