Hilda Furacão terá remake com gravações previstas para 2027

A novela Hilda Furacão, sucesso da teledramaturgia brasileira nos anos 1990, ganhará uma nova adaptação audiovisual. O remake está em desenvolvimento e tem gravações previstas para começar em 2027, retomando o enredo criado por Roberto Drummond e consagrado na minissérie protagonizada por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro.

A produção pretende revisitar a trajetória de Hilda, jovem da elite mineira dos anos 1960 que abandona a vida tradicional para se tornar a prostituta mais conhecida de Belo Horizonte.

O que esperar da nova versão

De acordo com informações da coluna Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Gustavo Mello, sócio e produtor da Boutique Filmes destacou que a proposta é atualizar o olhar sobre a personagem, ampliar sua abordagem narrativa e preservar elementos que consolidaram sua presença na cultura brasileira.

A Boutique Filmes conduz a adaptação após adquirir os direitos do romance Hilda Furacão junto à Geração Editorial. O roteiro será escrito por Manuela Cantuária, responsável por traduzir a história para um formato audiovisual contemporâneo.

A produção ainda não tem plataforma de exibição definida.

Além da nova série, Hilda Furacão ganhará também uma montagem teatral. O espetáculo terá Isis Valverde no papel principal e deve estrear em 2026, com apresentações previstas no Rio de Janeiro e em São Paulo antes de seguir para outras cidades.