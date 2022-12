Henry Cavill anuncia que não será mais o Superman nos cinemas

O ator Henry Cavill anunciou nesta quarta-feira, 14, que não será mais o Superman nos filmes da DC Comics. Em publicação em seu Instagram, o astro disse que foi comunicado da decisão em reunião com James Gunn, presidente do estúdio, e Peter Safran, diretor executivo.

"Eu me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman", revelou.

Em outubro deste ano, o ator britânico havia anunciado o seu retorno ao papel. "Depois de o estúdio me pedir para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, essa notícia não é das mais fáceis, mas essa é a vida. A mudança de guarda é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Eu desejo a eles e a todos os envolvidos com o novo universo a melhor das sortes, e a mais feliz das fortunas", lamentou.

A última aparição de Cavill como o Homem de Aço aconteceu em uma cena pós-crédito do filme Adão Negro, protagonizado por The Rock. Henry Cavill interpretou o Superman pela primeira vez em 2013. Depois, seguiu com o personagem nos filmes "Batman v Superman: A Origem da Justiça", "Liga da Justiça" e "Liga da Justiça de Zack Snyder".



Novo filme do Superman escrito por James Gunn

Após confirmar a conversa com Henry Cavill, James Gunn anunciou que está escrevendo o próximo filme do Superman. O presidente da divisão de filmes de heróis da editora afirmou que o filme fará parte de um novo plano de lançamentos da DC nos cinemas.

"Ainda em estágios iniciais, nossa história vai focar em uma parte mais cedo da vida de Superman, então o personagem não vai ser interpretado por Henry Cavill", escreveu o cineasta no Twitter.

