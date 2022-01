Netflix vai produzir filme "Masters of the Universe" da Mattel

A Mattel e a Netflix estão desenvolvendo "Masters of the Universe", franquia criada pela fabricante de brinquedos na década de 1980, para um filme live-action com produção prevista para começar em meados de 2022.

O projeto, que estava anteriormente em desenvolvimento na Sony, será dirigido pela dupla de cineastas Nee Brothers e o ator de "Amor, Sublime Amor" Kyle Allen, como o príncipe Adam, ou He-Man, disseram as duas empresas nesta sexta-feira.

O filme gira em torno de um órfão chamado Adam que descobre que é um príncipe destinado a ser o salvador de uma terra distante.

A franquia foi introduzida pela primeira vez em 1982, um ano antes da série animada "He-Man e os Mestres do Universo" estrear.

Fabricantes de brinquedos dos EUA como Mattel e Hasbro têm competido por contratos lucrativos com estúdios de Hollywood nos últimos anos. A Mattel também fechou acordos com a Disney para as franquias "Toy Story" e "Cars", da Pixar Animation Studio, assim como "Lightyear".

Neste mês, a Mattel ganhou os direitos de produzir bonecas baseadas na realeza da Disney, incluindo Elsa e Jasmine, recuperando a licença da arquirrival Hasbro.