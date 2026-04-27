Hayley Williams no Brasil: quando começa a pré-venda dos ingressos?

A cantora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore, vem ao Brasil com a turnê The Hayley Williams Show. A apresentação está marcada para o dia 12 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

A informação foi indicada inicialmente pela produtora 30e, que publicou nas redes sociais uma imagem da fachada da casa de shows paulistana.

Na imagem, aparece a frase “you can call me ‘Miss Paramour’”, trecho da música Good Ol' Days, do álbum solo Ego Death at a Bachelorette Party.

Quando começa a pré-venda?

O cadastro para a pré-venda pelo HW HQ começa nesta segunda-feira, 27, às 10h. Para participar, é preciso se inscrever nesse site. A pré-venda oficial para fãs será aberta no dia 4 de maio, também às 10h.

E as vendas oficiais?

A venda geral começa no dia 6 de maio, às 10h.