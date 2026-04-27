Hayley Williams no Brasil: o que se sabe até agora

Hayley Williams: cantora trará tour solo ao Brasil (Anna Webber / Correspondente autônomo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 27 de abril de 2026 às 07h22.
A cantora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore, deve fazer um show solo em São Paulo em breve.
A informação foi indicada pela produtora 30e, que publicou nas redes sociais uma imagem da fachada do Espaço Unimed, casa de shows paulistana.
Na imagem, aparece a frase “you can call me ‘Miss Paramour’”, trecho da música Good Ol' Days, do álbum solo Ego Death at a Bachelorette Party.
— 30e (@30ebr) April 26, 2026
O anúncio oficial deve ser feito nesta segunda-feira, 27. Até o momento, não há confirmação sobre data do show, valores dos ingressos ou setores disponíveis.
No X, antigo Twitter, circulam prints que afirmam que a venda começará no dia 1º de maio.
A EXAME entrou em contato com a produtora e a reportagem será atualizada com a resposta.