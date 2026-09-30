Como abrir loja no TikTok Shop no Brasil? Veja regras de CNPJ, taxas e comissões

RESUMO | Abrir loja no TikTok Shop Brasil exige CNPJ ativo (o MEI é aceito) e conta bancária no nome da empresa, com cadastro feito pelo Seller Center. Não há mensalidade. Desde 15 de julho de 2026, a plataforma cobra 10% mais R$ 4 por item abaixo de R$ 50 e 6% mais R$ 6 a partir desse valor. Quem quer apenas divulgar produtos de outras lojas pode entrar como afiliado, com CPF.

Vender pelo TikTok Shop no Brasil começa por um CNPJ ativo. A loja integrada ao app, que passou a operar no país em maio de 2025, não aceita cadastro de vendedor com CPF, e a regra vale tanto para marca própria quanto para revenda. O MEI é aceito e costuma ser a porta de entrada de quem vende pela primeira vez em marketplace.

O custo também tem lógica própria. Não há mensalidade: o TikTok cobra uma comissão percentual e uma taxa fixa por item vendido, com valores que mudam conforme o preço do produto. Os blocos abaixo detalham o cadastro e a conta das taxas.

Precisa de CNPJ para abrir loja no TikTok Shop?

Sim. O Seller Center, painel em que o vendedor gerencia a loja, só conclui o cadastro com um CNPJ em situação regular na Receita Federal. A plataforma aceita MEI, EI, SLU, LTDA e S/A, e o representante legal precisa ter pelo menos 18 anos. Não existe número mínimo de seguidores para ser vendedor.

A empresa também precisa emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) para os pedidos. Para quem vende mercadoria, isso costuma exigir inscrição estadual e certificado digital, conforme as regras de cada estado.

Quem abre um MEI para vender no TikTok Shop precisa escolher uma atividade (CNAE) de comércio compatível com os produtos e respeitar o teto de faturamento da categoria, de R$ 81 mil por ano. Acima disso, a empresa migra para microempresa (ME).

Quais documentos o TikTok Shop pede no cadastro?

O Seller Center solicita dados da empresa e do responsável por ela. Antes de começar, convém separar:

Cartão CNPJ: comprovante de inscrição emitido pela Receita Federal;

Documento de constituição: CCMEI, no caso do MEI, contrato social para SLU e LTDA ou estatuto social para S/A;

Documento com foto do representante legal: RG, CNH, passaporte ou RNE/CRNM;

Conta bancária empresarial: aberta em instituição brasileira, com titular idêntico à razão social do CNPJ;

Endereços no Brasil: um para a coleta dos pedidos e outro para o recebimento de devoluções.

Como abrir loja no TikTok Shop: passo a passo

O processo é feito pelo Seller Center, de preferência no computador:

Crie a conta: acesse seller-br.tiktok.com e faça o cadastro com e-mail, telefone ou a própria conta do TikTok;

Escolha o tipo de empresa: selecione CNPJ-MEI ou CNPJ corporativo e informe razão social, número do CNPJ e data de abertura;

Envie os documentos: anexe o cartão CNPJ, o documento de constituição e o documento com foto do representante legal;

Cadastre a conta bancária: é nela que caem os repasses das vendas;

Configure a loja: defina o nome da vitrine e os endereços de coleta e de devolução;

Vincule o perfil do TikTok: a conta conectada é a que exibe os produtos nos vídeos e na vitrine do perfil;

Aguarde a análise: depois da aprovação, configure os dados fiscais de NF-e e cadastre os produtos com as regras de frete e devolução.

O preenchimento leva poucos minutos quando os documentos estão à mão. A análise pode durar alguns dias úteis, e o TikTok pode pedir ajustes ou novos arquivos pelo e-mail de cadastro ou pela central de mensagens do painel.

Para quem já vende em outros marketplaces, sistemas de gestão (ERP) com integração ao TikTok Shop centralizam estoque e pedidos e emitem a NF-e de forma automática. Isso evita vender um item esgotado quando um vídeo ganha alcance fora do previsto.

Quanto custa vender no TikTok Shop?

A loja não paga mensalidade. Cada item vendido gera duas cobranças, e os valores vigentes desde 15 de julho de 2026, segundo a TikTok Shop Academy, são:

Produtos abaixo de R$ 50: comissão de 10% mais taxa fixa de R$ 4 por item;

Produtos a partir de R$ 50: comissão de 6% mais taxa fixa de R$ 6 por item.

O cálculo usa o preço depois do desconto dado pelo vendedor, sem considerar cupons bancados pela plataforma. Um produto de R$ 40 paga R$ 4 de comissão e R$ 4 de taxa fixa, o equivalente a 20% do preço. Um de R$ 100 paga R$ 6 mais R$ 6, ou 12%. A taxa fixa pesa mais no produto barato, o que leva parte dos lojistas a montar kits acima de R$ 50.

Outros custos entram na conta. O Programa de Frete Grátis, de adesão opcional, cobra mais 6% sobre o valor do produto, com teto de R$ 50 por item, segundo guias de e-commerce. A comissão paga a afiliados é definida pelo próprio vendedor. Somam-se ainda os impostos do regime tributário (o DAS mensal, no caso do MEI) e os gastos com embalagem e anúncios.

O dinheiro das vendas vai para a conta bancária cadastrada depois que o pedido é concluído e passa pelo período de proteção ao comprador.

Existe isenção de taxa para novos vendedores?

Sim. Desde março de 2026, novos vendedores que concluem a missão de entrada no Seller Center têm comissão de 0% por 60 dias, com limite de R$ 17 mil. A redução vale para a comissão percentual. As missões ficam em Central do Vendedor > Crescimento > Oportunidades de crescimento e perdem a validade se não forem cumpridas no prazo.

O que pode reprovar ou bloquear a loja?

Parte das recusas vem de detalhes no cadastro. Os motivos mais citados em guias de vendedores são:

CNPJ irregular: inscrição inativa, suspensa ou com pendência na Receita Federal;

Nome divergente na conta bancária: titular diferente da razão social informada;

Endereço fora do Brasil: a exigência vale para coleta e devolução;

Produtos proibidos ou restritos: medicamentos, armas e itens falsificados estão entre os vetados, e a lista completa fica nas políticas do Seller Center;

Dados fiscais incompletos: NF-e não configurada na Central do Vendedor.

Qual a diferença entre ter loja e ser afiliado no TikTok Shop?

O vendedor cuida do estoque e da nota fiscal, além do envio e do pós-venda. O afiliado divulga produtos de outras lojas em vídeos e lives e recebe uma comissão sobre cada venda gerada pelo conteúdo. O percentual é definido pelo vendedor e calculado sobre o valor líquido do pedido, depois de reembolsos e cancelamentos.

O programa de afiliados aceita CPF. O criador precisa ter 18 anos e passar pela verificação de identidade, e a conta de recebimento deve estar no nome dele. A exigência de seguidores varia: a política brasileira prevê um período piloto para contas com menos de 2 mil, e algumas contas exibem outro número na checklist do app. Vale o critério mostrado no TikTok de cada perfil.

A adesão fica no app, em Ferramentas do Criador ou TikTok Studio, na opção TikTok Shop para Criadores. As comissões caem na carteira do TikTok e depois seguem para a conta bancária vinculada. Mesmo sem emitir nota de venda, o afiliado precisa declarar os ganhos como renda.