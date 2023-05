Harry e Meghan se envolvem em acidente após perseguição de paparazzis

O príncipe Harry e sua mulher, a ex-atriz Meghan Markle sofreram uma perseguição de carros papparazi, nesta terça-feira, 16, resultando em "múltiplas colisões". A informação foi confirmada pelo porta-voz do casal e apesar do susto, eles não se feriram.

Segundo o porta-voz a agência Reuters, Harry e Meghan voltavam de uma premiação em Nova York na noite de ontem, o que gerou uma perseguição que durou duas horas. Ainda segundo ele, o acidente envolveu outros motoristas, porém não há informações de feridos graves. A polícia de Nova York ainda não se pronunciou sobre o caso.

História semelhante da Princesa Diana

A história é parecida com algo que aconteceu com a Princesa Diana, porém o final foi mais trágico. Em 1997, na época separada do seu ex-marido Charles, Diana e seu namorado saíam de um restaurante em Paris, quando também foram perseguidos por paparazzis.

O condutor perdeu o controle do carro e bateu na Ponte de l’Alma. O motorista e o namorado morreram no local, enquanto Diana foi socorrida, mas acabou não resistindo e morrendo no hospital.