Guns N’ Roses muda formação às vésperas de shows no Brasil

A banda Guns N' Roses anunciou no sábado, 28, a saída da tecladista Melissa Reese da turnê mundial de 2026, poucos dias antes do início da série de shows.

Segundo comunicado oficial, a musicista não participará da excursão por "motivos pessoais imprevistos", sem mais detalhes.

Reese integrava o grupo desde 2016, quando entrou para a turnê de reunião "Not in this lifetime…", tornando-se a primeira mulher a tocar com a banda. No palco, acumulava funções que iam além dos teclados, incluindo sintetizadores, programação eletrônica e backing vocals.

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Turnê do Guns N' Roses

A saída ocorre às vésperas do início da turnê, que começa no México e segue pela América do Sul. No Brasil, estão previstas nove apresentações em abril: Porto Alegre (1º), São Paulo (4), São José do Rio Preto (7), Campo Grande (9), Cariacica (12), Salvador (15), Fortaleza (18), São Luís (21) e Belém (25). O show no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10, foi cancelado.

Até o momento, não há informação sobre substituição de Reese ou se Dizzy Reed assumirá sozinho as partes do instrumento.

A ausência da musicista gerou repercussão entre fãs nas redes sociais, especialmente por seu papel como única mulher na formação recente da banda. Ainda assim, a agenda de shows está mantida.