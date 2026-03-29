Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Guns N’ Roses muda formação às vésperas de shows no Brasil

Banda ainda não informou se haverá substituição na turnê

Guns N’ Roses anuncia mudança na formação antes de turnê no Brasil (Reprodução/Redes Sociais)

Guns N’ Roses anuncia mudança na formação antes de turnê no Brasil (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 13h02.

A banda Guns N' Roses anunciou no sábado, 28, a saída da tecladista Melissa Reese da turnê mundial de 2026, poucos dias antes do início da série de shows.

Segundo comunicado oficial, a musicista não participará da excursão por "motivos pessoais imprevistos", sem mais detalhes.

Reese integrava o grupo desde 2016, quando entrou para a turnê de reunião "Not in this lifetime…", tornando-se a primeira mulher a tocar com a banda. No palco, acumulava funções que iam além dos teclados, incluindo sintetizadores, programação eletrônica e backing vocals.

Turnê do Guns N' Roses

A saída ocorre às vésperas do início da turnê, que começa no México e segue pela América do Sul. No Brasil, estão previstas nove apresentações em abril: Porto Alegre (1º), São Paulo (4), São José do Rio Preto (7), Campo Grande (9), Cariacica (12), Salvador (15), Fortaleza (18), São Luís (21) e Belém (25). O show no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10, foi cancelado.

Até o momento, não há informação sobre substituição de Reese ou se Dizzy Reed assumirá sozinho as partes do instrumento.

A ausência da musicista gerou repercussão entre fãs nas redes sociais, especialmente por seu papel como única mulher na formação recente da banda. Ainda assim, a agenda de shows está mantida.

Acompanhe tudo sobre:Guns N' RosesRockShows-de-música

Mais de Pop

'Hacks' retorna com 5ª e última temporada em abril no HBO Max

Série de Harry Potter ganha elenco e reforça 'fidelidade' aos livros

Cantor de ‘O Rei Leão’ processa humorista por piada com canto zulu

Ryan Gosling estrela novo filme dos diretores de 'Tudo em Todo Lugar'

Mais na Exame

Economia

OMC avalia manter isenção de tarifas digitais por mais cinco anos

Mundo

Maduro e Cilia Flores pedem unidade e paz na Venezuela em nova carta

Brasil

Gripe: quanto custa a vacina na rede privada e qual versão está disponível

Inteligência Artificial

O prompt que faz o ChatGPT identificar padrões no que você escreve