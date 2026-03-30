Monsters of Rock 2026: veja line-up completo e horário dos shows

Guns N’ Roses: banda será a última atração do Monsters of Rock 2026 ( Kevin Mazur/Getty Images)
Redatora
Publicado em 30 de março de 2026 às 19h33.
O Monsters of Rock 2026 acontece no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo, reunindo grandes nomes do rock e do heavy metal. O festival começa cedo, com abertura dos portões às 10h, e segue ao longo do dia com uma sequência de shows até a noite.
Entre as atrações confirmadas estão Guns N’ Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme, Halestorm, além do guitarrista Yngwie Malmsteen e das bandas Dirty Honey e Jayler, que abrem a programação.
No repertório, Malmsteen apresenta seu metal neoclássico, enquanto o Halestorm traz faixas de álbuns como "The Strange Case Of…".
O Extreme inclui sucessos como "More Than Words" e músicas de "Six", e o Lynyrd Skynyrd revisita clássicos como "Free Bird" e "Sweet Home Alabama".
O encerramento fica por conta do Guns N’ Roses, com show que percorre faixas de "Appetite for Destruction".
A programação começa ainda pela manhã e segue sem intervalos longos, com apresentações em sequência ao longo do dia. Para quem vai ao festival, acompanhar os horários ajuda a não perder nenhuma atração.
Confira a agenda completa:
Os ingressos para o Monsters of Rock 2026 seguem disponíveis pela Eventim, com valores que variam conforme o setor escolhido.
A classificação etária é de 14 anos desacompanhados. Menores dessa idade só podem entrar acompanhados por responsáveis.
O festival permite a entrada de alguns itens, desde que respeitem as regras definidas pela organização. A recomendação é conferir antes de sair de casa para evitar problemas na entrada.
Alguns objetos são proibidos por questões de segurança e organização do evento. Entre os itens que serão barrados na entrada são: