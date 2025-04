Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 30

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme brasileiro inédito "Dora e a Cidade Perdida" ("Dora and the Lost City of Gold", no título original), lançado em 2019, nesta quarta-feira, 30.

O elenco conta com estrelas como Isabela Merced, Madelyn Miranda, Jeff Wahlberg, Malachi Berton, Eugenio Derbez, entre outros. A direção é de James Bobin, com roteiro de Nicholas Stoller e Danielle Sanchez-Witzel. O filme teve orçamento de US$ 49 milhões e bilheteria de US$ 120,6 milhões em todo o mundo.

Assista ao trailer de 'Dora e a Cidade Perdida'

Qual é a sinopse de 'Dora e a Cidade Perdida'?

A aventureira Dora rapidamente se vê liderando o macaco Botas, o primo Diego, um misterioso habitante da selva, seus pais e um grupo de adolescentes em uma aventura para resolver um mistério impossível por trás de uma cidade perdida de ouro.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.