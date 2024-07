Como termina 'House of the Dragon'? Veja como será a morte de cada um dos personagens

Em 2022, a primeira temporada de "House of the Dragon" terminou com a chocante morte do príncipe Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), que marcou o estopim da chamada "Dança dos Dragões". Agora, na segunda temporada, a guerra começou de fato e vai caminhar para a triste realidade da extinção dos dragões em Westeros, até o milagroso nascimento dos ovos de Daenerys Targaryen, em "Game of Thrones".

No último episódio de "House of the Dragon", que foi ao ar no domingo, 7, a batalha entre os Pretos (Rainha Rhaenyra Targaryen) e os Verdes (Rei Aegon II Targaryen) fez mais uma vítima: a Rainha que Nunca Foi, Rhaenys Targaryen e seu dragão, Meleys.

A cena triste da morte das duas, muito conectadas uma a outra, deixou muita gente de queixo caído. Mas está longe de ser a mais impactante da "Dança dos Dragões". Se a série seguir semelhante aos acontecimentos dos livros nos quais foi baseada — "Fogo e Sangue" e "O Mundo de Gelo e Fogo", ambos de George R. R. Martin —, as próximas vítimas da guerra terão finais tão impactantes quanto Rhaenys e Meleys.

Abaixo, a EXAME POP separou uma lista de como cada um dos personagens de "House of the Dragon" morre até o fim da guerra entre os Verdes e os Pretos, segundo os livros. E atenção: o texto abaixo contém spoilers da série, então leia por sua conta e risco!

Como morrem os personagens de 'House of the Dragon'?

Sor Criston Cole

Um dos personagens mais odiados da série terá seu fim ao final da guerra, muito provavelmente nas próximas temporadas. Nos livros, o cavaleiro, que é apelidado de "Fazedor de Reis" por conquistar uma porção de terras em nome de Aegon II, morre um uma batalha contra os nortenhos e os senhores das Terras Fluviais, apoiadores de Rhaenyra. Ele e seu exército são pegos desprevenidos e ele é alvejado por flechas.

O evento ficou conhecido como Baile do Açougueiro.

Aegon II Targaryen

A morte do rei deixou muita gente curiosa depois do final do quarto episódio da segunda temporada de "House of the Dragon". Mas o fato é que, nos livros, o rei Verde não morre na guerra contra Rhaenys Targaryen, apesar de ter saído bastante ferido dessa batalha — nos livros, ele passa seis meses em recuperação. Em "Fogo e Sangue", Aegon II morre sem honra: é envenenado enquanto andava de liteira em direção ao septo real na Fortaleza Vermelha, em Porto Real. Não fica claro quem conspirou para matá-lo.

Aemond Targaryen e Daemon Targaryen

Entre as mortes mais icônicas da série estão as de Aemond Targaryen e Daemon Targaryen. Inimigos por muito tempo, nos livros, os dois se encontram sob o Olho de Deus, o maior lago de Westeros, próximo a Harrenhal. Montados em Caraxes (Daemon) e Vhagar (Aemond), os dois travam uma batalha épica e sangrenta em seus dragões. Quando as duas montarias sucumbem, juntas, Daemon salta de Caraxes em direção a Aemond e crava a espada em seu crânio. Os corpos tanto de Vhagar quanto de Aemond são encontrados anos depois, ainda com a espada inficada.

Daemon morre nesta mesma batalha, pouco depois, devido aos ferimentos. Os dois dragões também morrem.

Alicent Hightower

Odiada por muitos fãs da série, Alicent Hightower tem um final bem controverso nos livros e é uma das últimas a morrer na Dança dos Dragões. Ela é poupada pelos Verdes, vencedores da guerra, mas fica reservada em seus aposentos e sucumbe à loucura. Ela passa a odiar a cor verde e, depois que pega uma febre de inverno, acaba morrendo sozinha.

Helaena Targaryen

Entre os fins mais tristes da série está o de Helaena Targaryen, uma das maiores vítimas da Dança dos Dragões. Mantida afastada das batalhas e reclusa, a rainha cai em desgosto depois que seu filho Jaeherys é morto por dois matadores de ratos, como é mostrado na segunda temporada. Imersa em depressão e já sucumbindo à loucura, ela se joga de uma das torres mais altas da Fortaleza Vermelha e cai na paliçada de muros, tendo um dos espigões atravessados no pescoço.

Rhaenyra Targaryen

Valente até o último suspiro, a Rainha Rhaenyra tem um fim digno ao lema da casa Targaryen: ela morre por fogo e sangue quando é capturada pelos Verdes, depois de perder quase todos os seus filhos. Aegon II Targaryen, já tão doente quanto Sunfyre, comanda que seu dragão a incendeie.

Jacaerys Velaryon

Um dos personagens queridos, Jacaerys Velaryon tem um fim triste na Dança dos Dragões. Em guerra para defender os Pretos, o filho mais velho de Rhaenyra morre na Batalha da Goela, por flechadas de seus inimigos.

Joffrey Velaryon

O caçula do primeiro casamento de Rhaenyra também tem um triste fim nos livros Ele tenta montar em Syrax, o dragão da Rainha, mas acaba caindo quando o animal o rejeita.

Mysaria

Uma das pessoas que tem o fim mais triste e torturante em "House of the Dragon" é a senhora dos sussuros de Rhaenyra Targaryen, Mysaria, antes dona de um dos bordéis. Nos livros, a personagem é capturada em Porto Real pelos Verdes, depois que Rhaenyra foge da cidade. Ela recebe uma pena na é obrigada a atravessar as ruas completamente nua enquanto é chicoteada pelo povo e pelos guardas. Se sobrevivesse, poderia ir embora. Ela não consegue sair viva.

Corlys Velaryon

A Serpente Marinha é um dos poucos personagens que tem um final de redenção nos livros que baseiam "House of the Dragon". Corlys Velarion morre de velhice e é sepultado por sua tripulação no mar.

Baela e Rhaena Targaryen

Set 200 years before the events of Game of Thrones, this epic series tells the story of House Targaryen. (House of the Dragon/ HBO/ Max/Reprodução)

Para a alegria dos fãs, as filhas de Daemon Targaryen são as sobreviventes da Dança dos Dragões. Baela é uma importante aliada de Rhaenyra na guerra e, montada em seu dragão, Moonfire, ela trava uma importante batalha contra Aegon II Targaryen e Sunfyre, que perdem a disputa.

Rhaena fica refugiada com os últimos ovos e os dois filhos mais novos de Rhaenyra no Vale de Arryn, distante da guerra. Quando um dos ovos eclode, ela reivindica um dragão para si e o apelida de Morning.

Onde assistir à 2º temporada de 'A Casa do Dragão'?

Os episódios de "A Casa do Dragão" estão disponíveis para os assinantes do canal fechado HBO e da plataforma de streaming Max.

Todos os capítulos da primeira temporada estão disponíveis no streaming. Os episódios da segunda temporada são exibidos aos domingos, a partir das 22h.

Quem faz parte do elenco de 'Casa do Dragão'?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.