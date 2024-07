Quem é o herdeiro do homem mais rico da Ásia — e que terá casamento de R$ 3,2 bilhões

Celebridades globais, magnatas dos negócios e políticos começaram a chegar à capital financeira da Índia na sexta-feira, 12, para participar do casamento do filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, destacando a enorme riqueza e influência crescente do bilionário. Segundo o jornal britânico The Guardian o casamento vai custar cerca de US$ 600 milhões — R$ 3,2 bilhões, na cotação atual. Isso representa 0,5% da fortuna da família do noivo.

Anant Ambani, de 29 anos, vai se casar com sua namorada, Radhika Merchant, em um evento que muitos estão chamando de o casamento do ano. As celebrações estão ocorrendo no Jio World Convention Centre, de propriedade da família Ambani, em Mumbai, na Índia, e na residência da família. Esses eventos são a finalização de meses de festividades de casamento que incluíram apresentações de estrelas pop como Rihanna e Justin Bieber. As informações são da AP.

As celebrações de quatro dias começam com uma cerimônia de casamento hindu tradicional na sexta-feira, seguida por uma grandiosa recepção que se estenderá pelo fim de semana. A lista de convidados inclui ex-primeiros-ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson, o CEO da Saudi Aramco, Amin H. Nasser, e celebridades como Adele, Lana Del Rey, Drake e David Beckham, segundo a mídia local.

A polícia impôs desvios de tráfego ao redor do local do casamento de sexta a segunda-feira para lidar com o influxo de convidados que chegarão a Mumbai, onde as fortes chuvas de monção causaram inundações e interrupções de voos na última semana.

A extravagância e a exibição de opulência que acompanham este casamento levaram muitos a questionar a crescente desigualdade na Índia, onde a diferença entre ricos e pobres está aumentando. O evento também gerou indignação entre alguns residentes de Mumbai que dizem estar enfrentando trânsito caótico.

Quem é Mukesh Ambani

Mukesh Ambani, de 66 anos, é o nono homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 116 bilhões de dólares (R$ 632 bilhões), segundo a Forbes. Ele é também a pessoa mais rica da Ásia. Sua empresa, Reliance Industries, é um conglomerado gigantesco que reporta mais de 100 bilhões de dólares em receita anual (R$ 540 bilhões), com interesses que vão desde petroquímicos, petróleo e gás até telecomunicações e varejo. Entre outros ativos, a família Ambani possui um complexo residencial de 27 andares em Mumbai, avaliado em 1 bilhão de dólares (R$ 5,4 bilhões), que inclui três helipontos, uma garagem para 160 carros e um cinema privado.

Quem é Anant Ambani

Anant Ambani, filho de Mukesh, supervisiona a expansão da Reliance em energia renovável e verde. Ele também administra um centro de resgate de animais com cerca de 1.200 hectares no estado de Gujarat, cidade natal da família. A noiva, Radhika Merchant, de 29 anos, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e diretora de marketing da empresa de seu pai, Encore Healthcare.

Luxo e extravagância

As celebrações pré-casamento da família Ambani foram luxuosas e repletas de estrelas. Em março, eles organizaram uma festa de três dias para o noivado de seu filho, com 1.200 convidados, incluindo líderes mundiais, magnatas da tecnologia e estrelas de Bollywood, além de apresentações de Rihanna, Akon e Diljit Dosanjh, um cantor Punjabi que ganhou fama internacional ao se apresentar no Coachella. O evento também contou com a presença dos bilionários da tecnologia Mark Zuckerberg e Bill Gates.

Em maio, a família levou os convidados em um cruzeiro de três dias da Itália para a França, que incluiu uma apresentação de Katy Perry cantando seu hit "Firework" e uma performance de Pitbull, de acordo com relatos da mídia. A família também organizou um casamento em massa para mais de 50 casais carentes em 2 de julho como parte das celebrações.

Na semana passada, Justin Bieber se apresentou para centenas de convidados em um concerto pré-casamento que incluiu apresentações das estrelas de Bollywood Alia Bhatt, Ranveer Singh e Salman Khan.