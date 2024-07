De comida do lixo a fio dental de saco plástico: saiba como funciona o reality 'Muquiranas Brasil'

Baseado na famosa franquia norte-americana, o reality show "Muquiranas Brasil" estreia na plataforma de streaming Max nesta quinta-feira, 18.

O programa conta com total de oito episódios, cada um com 30 minutos de duração. O serviço de streaming vai lançar dois episódios por semana, apresentando histórias divertidas de brasileiros que são "mãos-de-vaca por convicção".

A versão original do reality é transmitida no canal Discovery Channel e já conta com três temporadas.

O "Muquiranas Brasil" destaca as estratégias extremas de economia adotadas pelos participantes de diversas regiões do país. Muitas delas podem chocar os telespectadores pela ousadia e criatividade, como consumir alimentos fora do prazo de validade, procurar mobília no lixo ou transformar produtos de higiene já usados em objetos para o cotidiano.

O reality vai explorar também como esses métodos afetam a relação dos participantes com suas famílias e amigos, e se realmente vale a pena adotar esse estilo de vida.

Como o reality funciona?

Por definição, a palavra "muquirana" refere-se a alguém que tem apego ao dinheiro e não gosta de gastá-lo. Com essa premissa, o reality show apresenta histórias de pessoas que fazem de tudo para gastar o mínimo possível, contrariando o desperdício comum na sociedade moderna.

Entre os participantes mais polêmicos estão aqueles que buscam comida no lixo ou reutilizam a mesma água da banheira para todos os membros da família.

O primeiro episódio de "Muquiranas" estreou em 28 de dezembro de 2011, no canal americano TLC, onde foi ao ar até 2014.

Em "Muquiranas Brasil", 14 brasileiros enfrentam desafios para colocar em prática suas formas de economizar. A versão nacional promete se destacar por mostrar como os participantes vão usar o "jeitinho brasileiro" para poupar o máximo de recursos para viver.

De acordo com a Endemol, empresa que faz parte da produção do reality, os participantes vão apresentar táticas que vão de armazenar água de chuvas à transformação de sacolas em fio dental. Alguns também recorrem a táticas mais questionáveis, como o não uso de papel higiênico.

Veja o trailer a seguir