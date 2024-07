'Senna': minissérie sobre o melhor piloto do Brasil ganha data de estreia; veja

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 18, que a minissérie "Senna", a produção que vai detalhar a vida do piloto brasileiro nas telas. Os episódios estão programados para chegar à plataforma em 29 de novembro.

Dirigida por Vicente Amorim, a produção consistirá em seis episódios que exploram a jornada do piloto tanto nas pistas quanto em suas relações pessoais.

O enredo parte dos primeiros passos de Ayrton Senna na carreira automobilística, desde sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até culminar no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, que resultou em sua morte.

O PILOTO FAVORITO DO SEU PILOTO FAVORITO… Agora tem data pra largada. Senna, minha nova minissérie, estreia dia 29 de novembro. 🏎️ 🏁 pic.twitter.com/s2evGFSJvH — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 18, 2024

Quem está no elenco?

A minissérie "Senna" é protagonizada por Gabriel Leone, no papel do melhor piloto de Fórmula 1 do Brasil. A produção também terá nomes como Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro.

O elenco também conta com atores estrangeiros, entre eles a britânica (de família brasileira) Kaya Scodelario, os franceses Matt Mella e Arnaud Viard, o americano Joe Hurst, o alemão Johannes Heinrichs.

Quando estreia Senna e onde assistir?

A minissérie "Senna" será lançada em 29 de novembro de 2024, na Netflix.