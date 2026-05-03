EA Sports FC 26 confirma retorno da Seleção Brasileira ao jogo

CEO da Electronic Arts John Riccitiello (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de maio de 2026 às 15h23.
A Seleção Brasileira estará oficialmente no EA Sports FC 26. O anúncio foi feito durante a Gamescom Latam 2026 e marca o retorno da equipe nacional à franquia da Electronic Arts.
Segundo as informações divulgadas, a Seleção Brasileira chegará ao game com nomes reais, rostos escaneados e maior nível de realismo, uma novidade aguardada pelos fãs da franquia.
A expectativa é que a presença da equipe esteja ligada à Copa do Mundo FIFA 2026. Historicamente, a Electronic Arts costuma trabalhar com conteúdos oficiais da competição, incluindo eventos especiais no modo Ultimate Team e ativações em outros modos de jogo.
Nos últimos anos, a presença de clubes e jogadores brasileiros nos games de futebol esteve mais associada ao eFootball, fruto das parcerias entre a Confederação Brasileira de Futebol e a Konami.
Com o retorno da Seleção ao EA Sports FC 26, os jogadores poderão utilizar a equipe nacional tanto no título da EA quanto em outras franquias licenciadas.