PlayStation 6 deve ser 3 vezes mais rápido que o PS5, aponta rumor

A Sony prepara o lançamento do PlayStation 6 para o final de 2027 ou início de 2028 com promessa de triplicar o desempenho gráfico do PS5, segundo informações vazadas por canais especializados. O novo console deve adotar uma APU, sigla para accelerated processing unit, personalizada da AMD chamada Orion, que combina processador e placa gráfica de última geração.

Entre as especificações antecipadas, estão 8 núcleos de CPU baseados na futura arquitetura Zen 6 e até 48 unidades de computação gráficas da família RDNA 5, além de memória GDDR7 com barramento de 160 ou 192 bits. O objetivo é entregar desempenho gráfico até 3 vezes maior em rasterization, técnica tradicional de renderização, e ganhos ainda maiores em ray tracing, tecnologia de iluminação avançada.

A informação foi divulgada pelo canal Moore’s Law is Dead, que costuma antecipar detalhes técnicos sobre lançamentos de semicondutores. O PlayStation 6 também deverá consumir menos energia do que o modelo atual — o PS5 padrão tem consumo típico de 200 a 220W —, com a nova geração operando com TDP de cerca de 160W.

Entre os diferenciais da arquitetura Orion estão o suporte a resolução 8K a 60 quadros por segundo, graças à técnica de reamostragem PSSR, e retrocompatibilidade com jogos de PS4 e PS5. Não há menção a títulos de PS3 ou gerações anteriores. A Sony também estaria buscando controlar os custos de produção com uso de componentes modulares, como chiplets, e evitar aumentos no preço de lançamento.

Desempenho superior ao PS5 Pro e foco em longevidade

A possível chegada do PS6 coincidiria com o segundo ou terceiro ano de vida do PS5 Pro, previsto para 2025. A estratégia da Sony seria oferecer uma opção de maior longevidade tecnológica com suporte para títulos cada vez mais exigentes, como Grand Theft Auto VI, que estreia em 2026 e deve mostrar todo o potencial da geração atualizada do PS5.

Outra fonte de rumores, o analista KeplerL2, indica que o PS6 pode ser até 20% mais rápido que o PS5 em rasterização tradicional, duas vezes mais eficiente em ray tracing e em recursos de inteligência artificial, áreas cada vez mais utilizadas por jogos AAA.

Apesar das especificações promissoras, o console ainda não tem confirmação oficial por parte da Sony. A empresa não comenta rumores ou planos futuros de hardware.