Franquias B2B aproximam tecnologias de gestão e pagamentos dos pequenos varejistas, com atendimento local e suporte especializado (Ekkasit A Siam/Shutterstock)
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Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13h00.
As franquias B2B ampliam o acesso de pequenos e médios varejistas brasileiros a tecnologias de gestão e pagamentos. Na avaliação de Rodrigo Climaco, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, a presença local dos franqueados facilita a adoção de sistemas integrados, o controle de estoque e a melhoria da experiência do consumidor.
Por Rodrigo Climaco*
O mercado de franquias costuma ser lembrado pelas lojas que atendem o consumidor final. Redes de alimentação, educação e serviços se consolidaram no país e se tornaram referência em operações bem-sucedidas.
Em paralelo, outro modelo vem ganhando espaço: as franquias B2B, que vendem produtos e serviços para outras empresas.
Parte dessas redes tem papel cada vez mais relevante na digitalização do varejo brasileiro. É o caso das franquias que comercializam tecnologia de gestão e de pagamentos.
Elas levam essas soluções ao comerciante, ajudam a profissionalizar a gestão do negócio e tornam o atendimento ao consumidor mais rápido e sem atrito.
Para o varejista, essas ferramentas se tornaram uma condição básica de operação. Em um mercado competitivo, quem não controla o estoque, não acompanha as vendas em tempo real e não oferece ao cliente formas práticas de pagamento perde espaço rapidamente.
A principal vantagem do modelo de franquia B2B é a presença local. Com unidades em diversas cidades, o franqueado conhece o comércio da sua região e acompanha de perto o lojista.
Esse atendimento permite indicar a solução adequada para cada operação e oferecer suporte após a venda, quando surgem dúvidas do dia a dia.
O formato de franquia acrescenta outro elemento. O franqueado é um empresário local, com investimento próprio no negócio e interesse direto em que o cliente obtenha resultados.
Ele trabalha com o padrão de atendimento, o treinamento e o suporte da rede, garantindo ao varejista a mesma qualidade de serviço em qualquer cidade.
Por isso, essas franquias se tornam parceiras estratégicas do varejista. Elas fazem a ponte entre a tecnologia e a realidade de cada negócio.
Com sistemas integrados, processos automatizados e dados em tempo real, o empresário passa a enxergar a operação como um todo. Consegue identificar oportunidades, ajustar o estoque, conhecer melhor o cliente e aumentar a rentabilidade.
O consumidor está cada vez mais exigente, e o pequeno e médio varejista precisa acompanhar esse ritmo com uma estrutura muito mais enxuta do que a das grandes redes.
As franquias B2B encurtam essa distância. Elas colocam ao alcance do comerciante local ferramentas que antes ficavam restritas às grandes operações, e o resultado aparece onde importa: na rotina de cada loja.
Franquias B2B são redes que vendem produtos e serviços para outras empresas, em vez de atender diretamente o consumidor final.
As franquias B2B aproximam tecnologias de gestão e pagamentos dos pequenos e médios comerciantes. Segundo Rodrigo Climaco, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, essas soluções ajudam a profissionalizar a gestão e a agilizar o atendimento ao consumidor.
Na avaliação de Rodrigo Climaco, a principal vantagem é a presença local dos franqueados, que conhecem o comércio da região, indicam soluções adequadas para cada negócio e oferecem suporte após a venda.
Sistemas integrados, processos automatizados, ferramentas de controle de estoque, acompanhamento de vendas em tempo real e soluções de pagamento ajudam o varejista a ter uma visão mais ampla da operação.
Segundo Rodrigo Climaco, as franquias B2B oferecem aos comerciantes locais acesso a ferramentas antes restritas às grandes operações. Essas tecnologias permitem identificar oportunidades, ajustar o estoque, conhecer melhor os clientes e aumentar a rentabilidade.