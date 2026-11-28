RESUMO ＋ As franquias B2B ampliam o acesso de pequenos e médios varejistas brasileiros a tecnologias de gestão e pagamentos. Na avaliação de Rodrigo Climaco, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, a presença local dos franqueados facilita a adoção de sistemas integrados, o controle de estoque e a melhoria da experiência do consumidor.

Por Rodrigo Climaco*

O mercado de franquias costuma ser lembrado pelas lojas que atendem o consumidor final. Redes de alimentação, educação e serviços se consolidaram no país e se tornaram referência em operações bem-sucedidas.

Em paralelo, outro modelo vem ganhando espaço: as franquias B2B, que vendem produtos e serviços para outras empresas.

O papel das franquias B2B na digitalização do varejo

Parte dessas redes tem papel cada vez mais relevante na digitalização do varejo brasileiro. É o caso das franquias que comercializam tecnologia de gestão e de pagamentos.

Elas levam essas soluções ao comerciante, ajudam a profissionalizar a gestão do negócio e tornam o atendimento ao consumidor mais rápido e sem atrito.

Para o varejista, essas ferramentas se tornaram uma condição básica de operação. Em um mercado competitivo, quem não controla o estoque, não acompanha as vendas em tempo real e não oferece ao cliente formas práticas de pagamento perde espaço rapidamente.

Presença local e suporte ao pequeno varejista

A principal vantagem do modelo de franquia B2B é a presença local. Com unidades em diversas cidades, o franqueado conhece o comércio da sua região e acompanha de perto o lojista.

Esse atendimento permite indicar a solução adequada para cada operação e oferecer suporte após a venda, quando surgem dúvidas do dia a dia.

O formato de franquia acrescenta outro elemento. O franqueado é um empresário local, com investimento próprio no negócio e interesse direto em que o cliente obtenha resultados.

Ele trabalha com o padrão de atendimento, o treinamento e o suporte da rede, garantindo ao varejista a mesma qualidade de serviço em qualquer cidade.

Como a tecnologia de gestão amplia a competitividade do varejo

Por isso, essas franquias se tornam parceiras estratégicas do varejista. Elas fazem a ponte entre a tecnologia e a realidade de cada negócio.

Com sistemas integrados, processos automatizados e dados em tempo real, o empresário passa a enxergar a operação como um todo. Consegue identificar oportunidades, ajustar o estoque, conhecer melhor o cliente e aumentar a rentabilidade.

O consumidor está cada vez mais exigente, e o pequeno e médio varejista precisa acompanhar esse ritmo com uma estrutura muito mais enxuta do que a das grandes redes.

As franquias B2B encurtam essa distância. Elas colocam ao alcance do comerciante local ferramentas que antes ficavam restritas às grandes operações, e o resultado aparece onde importa: na rotina de cada loja.

* Rodrigo Climaco é vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil , uma empresa líder em tecnologia financeira e meios de pagamento, e proprietária da rede de franquias da Loja Clover.