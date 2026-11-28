A capital de Taiwan continuará nas mãos do partido mais próximo de Pequim. O prefeito de Taipé, Chiang Wan-an, do Kuomintang (KMT), foi reeleito neste sábado, 28, depois de uma disputa acirrada com Puma Shen, do Partido Democrático Progressista (DPP) e um dos críticos mais duros da China na ilha, segundo a agência AFP.

Shen reconheceu a derrota diante de milhares de apoiadores menos de quatro horas depois do fechamento das urnas. "O resultado já saiu — eu perdi", afirmou.

O que a eleição em Taipé significa para a China

O resultado favorece o lado que Pequim prefere. O KMT defende uma relação mais estreita com a China, enquanto Shen fez carreira denunciando as operações de interferência chinesa contra Taiwan. Por isso, o governo chinês o acusa de ser "separatista" e o proibiu de entrar no país.

O pano de fundo é a reivindicação de Pequim sobre a ilha. A China considera Taiwan parte de seu território e já ameaçou usar a força para anexá-la. A tensão já marcou outras votações na ilha, como a eleição presidencial vencida por Lai Ching-te, do DPP, em 2024.

Desta vez, o governo taiwanês alertou que a China usou várias táticas para tentar influenciar o resultado, entre elas a "guerra cognitiva" e a "repressão transnacional".

KMT ganha fôlego de olho em 2028

A vitória anima o KMT antes da eleição presidencial de 2028, quando o partido tentará retomar a presidência, que está com o DPP há dez anos. Chiang, de 47 anos, é uma das estrelas em ascensão da legenda e aparece como possível candidato ao cargo no futuro.

Analistas, porém, lembram que as eleições locais não são um termômetro confiável para a disputa nacional e que, historicamente, o resultado muitas vezes se inverte. O KMT defendia as 14 cadeiras municipais e distritais conquistadas em 2022, e o DPP do presidente Lai Ching-te tentava ampliar as cinco que tem.

Disputa mais apertada que o esperado

Taipé é um reduto histórico do KMT no norte de Taiwan, assim como Nova Taipei e Taoyuan. Chiang havia vencido com folga há quatro anos, mas desta vez as pesquisas das últimas semanas mostravam Shen colado nele ou até ligeiramente à frente. O candidato do DPP tentava ser o primeiro prefeito do partido na capital em quase 30 anos.

Shen, de 44 anos, é criminologista e ex-ativista de direitos civis e chegou ao Parlamento em 2024. Ele entrou na disputa há seis meses como azarão, sem experiência em campanhas e pouco conhecido do eleitorado. Mesmo assim, a força nas redes sociais e nos comícios gerou uma onda de apoio em Taipé e no resto da ilha, sobretudo entre eleitores cansados da política tradicional.

Segundo Albert Tzeng, ex-conselheiro do KMT, Shen fez uma campanha "muito inovadora", mas Chiang garantiu o apoio da população mais velha e conservadora. Para ele, as pesquisas subestimaram esse eleitorado, que costuma evitar expor suas preferências, e o que mais o levou às urnas foi a reação à presença agressiva dos apoiadores de Shen, não a campanha do KMT.

Apesar da derrota, Shen sai fortalecido dentro do DPP, depois de mostrar popularidade em toda a ilha.

As eleições locais de Taiwan acontecem a cada quatro anos e preenchem cerca de 11 mil cargos, incluindo prefeitos e magistrados, nas 22 cidades e condados do território.