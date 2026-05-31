Embrapa cria calcário que reduz perdas e aumenta produtividade no campo

A Embrapa desenvolveu um novo tipo de calcário nanoestruturado que pode reduzir perdas no armazenamento e na aplicação, além de aumentar a produtividade das lavouras.

O insumo, criado pelo Laboratório de Nanobiotecnologia (LNANO) da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, foi projetado para corrigir a acidez do solo e fornecer nutrientes essenciais às plantas.

A tecnologia transforma o calcário tradicional em um produto granulado, mais resistente à umidade e menos sujeito a perdas causadas pelo vento durante a aplicação.

O desenvolvimento utiliza técnicas de moagem de alta energia, capazes de reduzir materiais a escalas próximas às de átomos e moléculas, além de processos de aglutinação que conferem maior resistência mecânica e uniformidade aos grânulos.

Diferentemente do calcário convencional, comercializado em pó, o novo produto pode ser distribuído em diferentes granulometrias sem sofrer dispersão significativa. Além disso, apresenta maior estabilidade durante o transporte e o armazenamento, reduzindo um dos principais problemas enfrentados pelos produtores rurais.

A umidade costuma provocar o empedramento do calcário tradicional, comprometendo sua utilização em máquinas agrícolas e gerando prejuízos operacionais. Com a nova formulação, esse risco tende a ser reduzido.

Outro diferencial da tecnologia está na sua característica multifuncional. Além de corrigir a acidez do solo, o material pode incorporar nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, boro, cobre e zinco, transformando-se em um fertilizante misto adaptado às necessidades de diferentes culturas.

Segundo o pesquisador Luciano Paulino da Silva, da Embrapa, foram desenvolvidos diversos protótipos para atender exigências específicas de culturas como soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar e pastagens.

“Para cada cultura existe uma composição ideal de nutrientes. Conseguimos ajustar as formulações para atender essas demandas específicas”, afirma o pesquisador.

Testes indicam potencial de ganhos no campo

A expectativa dos pesquisadores é que a combinação entre correção da acidez do solo e fornecimento de nutrientes resulte em plantas mais saudáveis e produtivas.

Os primeiros testes apontam que o calcário nanoestruturado mantém o poder de neutralização do solo e apresenta potencial para aumentar a produtividade e reduzir operações agrícolas.

De acordo com a Embrapa, a tecnologia também pode contribuir para a redução do uso de defensivos agrícolas no futuro. Embora estudos adicionais ainda sejam necessários, a hipótese é que plantas melhor nutridas se tornem mais resistentes a fatores que comprometem seu desenvolvimento.

“O princípio é semelhante ao que ocorre com os seres humanos. Quando há uma nutrição adequada, o organismo tende a responder melhor aos desafios externos”, explica o pesquisador André Felipe Câmara Amaral, integrante do LNANO.

O produto já foi produzido em diferentes escalas, desde lotes laboratoriais de 10 gramas até volumes industriais medidos em toneladas. Sua eficiência agronômica foi avaliada em cultivos de soja e trigo, com resultados considerados promissores pela equipe técnica.

Os testes em campo são conduzidos em parceria com a Perical, empresa brasileira especializada na mineração de calcário agrícola, com operações em Goiás e Tocantins. Há mais de três anos, a companhia mantém um acordo de cooperação técnica com a Embrapa para apoiar o desenvolvimento da tecnologia.

Vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a Embrapa atua desde 1973 no desenvolvimento de pesquisas e inovações voltadas ao aumento da produtividade e da competitividade da agropecuária brasileira.