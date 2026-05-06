Prepare o bolso: GTA 6 deve custar mais de R$ 395, diz Bank of America

Se existe um jogo capaz de fazer Wall Street discutir o preço de videogames, esse jogo é o GTA 6.

O Bank of America (BofA) avalia que o próximo título da Rockstar Games pode chegar ao mercado por US$ 80 — acima do padrão atual de US$ 70 adotado pela maior parte da indústria —, segundo relatório enviado à EXAME. Em reais, isso seria aproximadamente R$ 395, segundo a cotação do dólar comercial desta quarta-feira, 6, sem considerar valores adicionais.

A estimativa surgiu após a IICON Video Game Conference, realizada entre 27 e 30 de abril em Las Vegas, onde executivos da Take-Two Interactive discutiram preços e custos de desenvolvimento com outros líderes do setor.

Na conferência, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, reforçou a confiança no calendário com uma piada, segundo o IGN. "Acho que muita gente vai ligar dizendo que está doente no dia 19 de novembro", afirmou espontaneamente durante sua fala no evento.

A empresa não confirmou o valor do jogo, mas afirmou que os games ficaram relativamente mais baratos ao longo do tempo quando ajustados pela inflação, de acordo com o IGN. Segundo Zelnick, o "GTA 6 será precificado de acordo com o valor entregue ao consumidor e que os jogadores precisam sentir que o preço cobrado foi justo pelo que receberam".

Preço de GTA 6 pode influenciar o setor

O analista Omar Dessouky, do Bank of America, afirmou que outras empresas de games teriam dificuldade para cobrar US$ 80 caso o GTA 6 seja lançado por US$ 70, segundo o relatório.

“Achamos que é do interesse da Take-Two elevar o preço para toda a indústria”, afirmou.

Para Dessouky, a própria Take-Two teria dificuldade em cobrar US$ 80 de forma isolada, mas o GTA 6, dada sua posição dominante, teria força suficiente para arrastar o patamar de preços de toda a indústria.

O BofA também aponta que a chegada da inteligência artificial aumenta o valor percebido dos jogos pelos consumidores, o que torna o movimento politicamente mais palatável para o setor.

GTA 6: tudo o que se sabe sobre o novo jogo da Rockstar

Com base nessa premissa, o Bank of America elevou o preço-alvo das ações da Take-Two de US$ 305 para US$ 320. Os papéis eram negociados em torno de US$ 216 segundo a última cotação. O banco manteve a recomendação de compra (BUY) para o papel, com potencial de valorização de 48% frente ao preço atual.

O movimento tem embasamento recente: a Nintendo já vende o Mario Kart World por US$ 80. A Microsoft chegou a anunciar o mesmo patamar para seus jogos first-party em 2025, mas recuou após rejeição dos consumidores.

A Take-Two foi pioneira na transição ao elevar os preços do NBA 2K21 a US$ 70 em 2020, ante US$ 60, citando orçamentos de desenvolvimento que cresceram até 300% em dez anos.

Na época, a companhia afirmou não ter visto resistência dos consumidores ao novo valor.

O jogo mais caro da história

Os custos justificam a pressão por preços mais altos.

Um documento oficial da Rockstar North revelou que o estúdio já gastou mais de US$ 2,1 bilhões apenas em salários desde 2019, fazendo com que o custo total de produção do GTA 6 deva chegar a US$ 3 bilhões até o lançamento — o que tornaria o jogo o mais caro da história.

Para comparação, o Red Dead Redemption 2 custou entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.

O GTA 6 está em desenvolvimento desde 2018, quando a Rockstar encerrou o ciclo do Red Dead Redemption 2, com produção intensa iniciada em 2020.

Projeções financeiras

O mercado aposta em retorno histórico.

A empresa de análise DFC Intelligence projeta que o GTA 6 pode gerar US$ 3,2 bilhões em receita no primeiro ano, com mais de US$ 1 bilhão vindo apenas de pré-vendas.

A projeção inclui vendas físicas e digitais e microtransações online, com estimativa de 40 milhões de cópias vendidas no primeiro ano e 100 milhões até 2030.

O próprio BofA projeta US$ 2,592 bilhões em net bookings provenientes diretamente do GTA 6 no ano fiscal de 2027 — apenas com a venda do jogo base. Somando o ecossistema online (GTA Online), a projeção total de net bookings da Rockstar para o ano fiscal de 2027 chega a US$ 3,636 bilhões, segundo o relatório.

A própria Take-Two projeta cerca de US$ 6,15 bilhões em net bookings no ano fiscal do lançamento — a maior inflexão financeira da companhia desde que o GTA 5 chegou às prateleiras em 2013.

O BofA estima que o EPS (lucro por ação) da empresa salte de US$ 4,26 em 2026 para US$ 10,64 em 2027, um crescimento de 150% em um único ano fiscal.

O banco projeta ainda que o GTA 6 irá alcançar 45 milhões de unidades vendidas no console ao longo de sua vida útil, com o GTA Online conectado acumulando 34 milhões de usuários ativos mensais (MAUs, na sigla em inglês) no primeiro ano, chegando a 42 milhões até o ano fiscal de 2031.

Lançamento confirmado para novembro

O GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

O jogo já havia sido adiado duas vezes — primeiro de 2025 para maio de 2026, e depois para novembro —, com a Rockstar citando a necessidade de garantir o nível de polimento esperado pelos jogadores.

O lançamento para PC não acontecerá em novembro. A Rockstar confirmou uma estratégia de lançamento console-first, seguindo o padrão adotado em GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

O jogo se passa no estado fictício de Leonida, baseado na Flórida, com Vice City como cidade central — uma versão reimaginada de Miami.

O mapa inclui ainda regiões inspiradas nos Everglades e nas Florida Keys, além de outras áreas como Ambrosia, Mount Kalaga National Park e Port Gellhorn.

A narrativa parodia a cultura americana dos anos 2020, com referências à cultura de influenciadores digitais, redes sociais e táticas modernas de policiamento, incluindo câmeras corporais.