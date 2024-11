Grammy Latino 2024: Jão, Gloria Groove, Luísa Sonza e outros brasileiros se apresentarão na Premiere

A Academia Latina de Artes e Gravação divulgou nesta quinta-feira, 7, os artistas que participarão da 25ª Entrega Anual do Grammy Latino. A Premiere do Grammy ocorrerá em 14 de novembro, em Miami, e contará com apresentações de grandes nomes da música brasileira e participações especiais.

Entre os artistas indicados que se apresentarão estão Jão, nomeado nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa; Alok, indicado para Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina; e Simone Mendes, concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Além das performances, brasileiros como Gloria Groove, indicada a Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, e Lauana Prado, nomeada em Melhor Álbum de Música Sertaneja, também farão parte da cerimônia, apresentando prêmios durante o evento.

A cerimônia, onde os vencedores serão revelados, terá Luísa Sonza como uma das apresentadoras principais, ao lado de María Becerra e Juliana. Luísa, que concorre nas categorias de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa, se juntará a outros artistas de destaque como Ale Acosta, Valeria Castro, Deorro, Fonseca, Kany García, Leonel García, Grupo Niche, Draco Rosa, Rozalén e Vikina, que também se apresentarão.

Durante a semana do evento, a Academia Latina de Artes e Gravação concederá o Prêmio à Excelência Musical de 2024 a Lulu Santos, durante a cerimônia de Prêmios Especiais. O reconhecimento é oferecido por votação do Conselho Diretivo da Academia a artistas que se destacaram por suas contribuições criativas, e homenageia figuras de enorme importância na música brasileira, como Simone, Rita Lee, Martinho da Vila, Erasmo Carlos, João Bosco, Djavan, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Gal Costa, Roberto Carlos e Jorge Ben Jor.

Onde assistir à cerimônia do Grammy Latino?

A 25ª Entrega Anual do Grammy Latino será transmitida ao vivo no Brasil no dia 14 de novembro, às 21h, pelo Canal Bis e Globoplay (para assinantes Globoplay + Canais).

Os melhores momentos do evento serão reprisados na segunda-feira, 18 de novembro, às 19h, no Multishow e Globoplay (para assinantes Globoplay + Canais).