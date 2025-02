Grammy 2025: Anitta concorre a prêmio, mas decide não ir

A cantora brasileira Anitta foi indicada ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum de Pop Latino com seu álbum 'Funk Generation'. A artista concorre com nomes como Shakira e Luis Fonsi. No entanto, ela não comparecerá à cerimônia, marcada para este sábado, 2 de fevereiro, devido a compromissos com sua turnê pré-Carnaval, intitulada 'Ensaios da Anitta'.

Motivo da ausência

Durante uma live em seu Instagram, Anitta explicou que a data do Grammy coincide com um show já agendado em Campinas, São Paulo. Para comparecer à premiação, a cantora precisaria cancelar suas férias e alterar a programação de apresentações que estão quase esgotadas.

A artista foi categórica ao afirmar: “Nada vai fazer eu cancelar minhas férias”. Segundo ela, independentemente do resultado, a celebração acontecerá no palco, durante sua apresentação.

O Brasil e o Grammy

Desde a criação do Grammy, em 1959, o Brasil já conquistou diversas estatuetas em diferentes categorias. Para 2025, além de Anitta, outros artistas brasileiros também estão na disputa, como Milton Nascimento.

O Brasil já conquistou um total de 12 prêmios Grammy em diversas categorias desde a criação da premiação. Os artistas brasileiros que se destacaram incluem:

João Gilberto : Vencedor do Grammy de Álbum do Ano em 1965 por Getz/Gilberto .

Astrud Gilberto : Ganhadora de Gravação do Ano em 1965 pela música The Girl from Ipanema .

Milton Nascimento : Vencedor em 1998 na categoria Melhor Álbum de Música do Mundo.

Caetano Veloso : Ganhador em 2000 na mesma categoria.

Gilberto Gil : Vencedor em 2001 e também em 1999 na categoria Melhor Álbum de Música do Mundo.

Além disso, outros artistas como Sérgio Mendes, Eliane Elias e Tom Jobim também foram premiados ao longo dos anos.