Gracyanne, Eva e Daniele estão no Paredão; veja quem votou em quem

O BBB 25 formou mais um Paredão, e a disputa promete esquentar. Descubra quem indicou quem e quem está no risco de eliminação.

No último domingo, 16, os participantes do BBB 25 formaram mais um Paredão nesta edição. Quatro pessoas foram indicadas para a berlinda, mas João Gabriel se salvou na prova Bate e Volta, garantindo mais uma chance na competição.

Quem deve sair da casa?

Indicações do líder e do anjo

O líder da semana, Guilherme, fez sua escolha e indicou Gracyanne para o Paredão. Já o anjo da semana, João Gabriel, decidiu imunizar João Pedro, deixando-o fora da berlinda. Além disso, Renata, que participou da Vitrine Seu Fifi, também está imune nesta votação.

Contra-golpe de Gracyanne

Com o direito a contra-golpe, Gracyanne usou sua chance para puxar João Gabriel, que já estava na mira do líder Guilherme. A movimentação gerou bastante repercussão entre os participantes, trazendo mais tensão ao jogo.

Votação da casa e formação do Paredão

Na votação da casa, Eva foi a mais votada, seguida por Dani Hypolito. Como consequência da Prova do Líder, Diego já estava no Paredão, e assim, a berlinda foi formada por Gracyanne, Daniele e Eva.

Quem votou em quem?

Vitória Strada vota em Eva

Eva vota em Delma

Daniele Hypolito vota em Eva

Maike vota em Daniele Hypolito

Delma vota em Eva

João Gabriel vota em Daniele Hypolito

João Pedro vota em Daniele Hypolito

Vinícius vota em Eva

Vilma vota em Delma

Diego Hypolito vota em Eva

Renata vota em Delma

Aline vota em Eva

Gracyanne Barbosa vota em Aline

Próxima eliminação

A quarta eliminação do BBB 25 acontece nesta terça-feira, 18, e promete ser decisiva para o rumo do jogo. Quem será o próximo eliminado? Fique ligado para saber quem será o próximo a deixar a casa mais vigiada do Brasil.