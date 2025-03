Quem sai do BBB amanhã? Veja o que as enquetes online apontam

Em uma semana agitada na casa mais vigiada do Brasil, o Paredão desta semana no BBB 25 já está formado e o compilado de pesquisas online Votalhada, divulgado nesta manhã, indica que Gracyanne deve ser a eliminada desta semana. Ela está no Paredão contra Eva e Daniele.

Veja como foi a formação de Paredão desta semana

O líder Guilherme indicou Gracyanne, já o anjo da semana, João Gabriel, decidiu imunizar João Pedro. Renata, que participou da Vitrine Seu Fifi, também está imune, mas João Gabriel se salvou na prova Bate e Volta.

Com direito a contra-golpe, Gracyanne decidiu puxar João Gabriel, que já estava na mira do líder.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 17:

Quem deve sair do BBB 25?

Sites: Daniele 8,55% x Eva 42,79% x Gracyanne 48,66%

YouTube: Daniele 14,54% x Eva 20,57% x Gracyanne 64,89%

Twitter: Daniele 12,38% x Eva 53,45% x Gracyanne 34,17%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Daniele 11,43% x Eva 39,73% x Gracyanne 48,82%

Como votar no Paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Como funciona a votação do BBB 25?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Quando é o Paredão do BBB?

O resultado do décimo nono Paredão da temporada será nesta terça-feira, 18.