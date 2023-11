No intervalo de 'Sandman' e 'Good Omens', Intrínseca lança livro de Neil Gaiman no Brasil

Algumas das obras de fantasia mais lidas no Brasil e no Reino Unido têm um nome assinado na capa: Neil Gaiman. Autor de grandes sucessos da literatura inglesa, como "Mitologia nórdica", "Deuses americanos", "Lugar Nenhum", e também criador e roteirista de séries e filmes que foram adaptadas de seus livros, como "Sandman" (Netflix), "Good Omens" (Prime Vídeo) e "Coraline", as produções de Gaiman conseguem surfar na onda dos dois lados da mídia: tanto no streaming de vídeo quanto nas páginas de livros e dispositivos de leitura, como o Kindle.

Em 2023, o autor se envolveu diretamente na produção e estreia de "Sandman", série da Netflix baseada na série de quadrinhos da DC sobre o personagem de mesmo nome, e também na segunda temporada de "Good Omens", feita com base no livro homônimo de Gaiman. As duas séries tiveram mais uma temporada confirmada, ainda sem data definida.

Enquanto perdura o hiato da segunda temporada de "Sandman" e a terceira de "Good Omens", os fãs de Gaiman têm buscado outros livros do autor para começar a leitura. E nesse período, a editora Intrínseca traz o lançamento de "Coisas frágeis", coletânea vencedora do Prêmio Locus, publicada pela primeira vez no Brasil em volume único.

Sobre o que fala 'Coisas frágeis'?

Segundo nota da editora Intrínseca, o livro retrata um circo itinerante, que choca a plateia com uma apresentação incomum antes de desaparecer na noite, levando um dos espectadores. Em uma Inglaterra vitoriana peculiar, um inspetor precisa solucionar um misterioso assassinato na realeza. Adolescentes entram por acaso em uma festa e conhecem as garotas de seus sonhos — ou talvez saídas de seus piores pesadelos. Dois anos após os acontecimentos de "Deuses americanos", Shadow se vê em um antigo casarão escocês, preso a um jogo de vida, morte e monstros.

Essas e outras histórias estão reunidas no livro, composto por trinta e uma preciosidades literárias em prosa e verso, oriundas de diversos momentos da vida de Neil Gaiman. As tramas transitam por temas diversos e trazem cenários conhecidos dos leitores, como os criados por Arthur Conan Doyle e H.P. Lovecraft, mas também visitam universos inesperados, como os contos de fadas, Matrix, a Bíblia, entre outros.

Coisas frágeis é um mergulho na essência de Gaiman, e convida os leitores a encontrar o insólito em lugares surpreendentes e ver além do óbvio. Pois mesmo aquilo que parece frágil é capaz de revelar uma força inesperada. “Até um sonho, a mais delicada e intangível de todas as coisas, pode ser incrivelmente difícil de matar”, afirma o autor.

A edição publicada pela Intrínseca conta com tradução inédita de Leonardo Alves, introdução do autor e orelha assinada pela quadrinista brasileira Bilquis Evely.

O sucesso de Neil Gaiman na mídia

O frenesi sobre o autor não é brincadeira: Gaiman não só tem fãs cativos, como também ganhou novos após o sucesso de suas empreitadas no streaming. "Sandman" sozinho, uma produção da Netflix, bateu recordes de horas assistidas na plataforma. Teve 69,5 milhões de horas em sua primeira semana na plataforma, bateu as 127,5 milhões na segunda, conquistou 77,2 milhões na terceira e fechou o mês com 53,8 milhões na quarta. A série já confirmou a segunda temporada, que ainda não tem data de estreia. Vale dizer, também, que o seriado foi o mais buscado no Google Brasil em 2022.

O sucesso no streaming, por sua vez, alavancou as vendas dos quadrinhos nos quais a série é baseada. Quando "Sandman" foi lançado, as graphic novels do autor ficaram esgotadas em várias das principais livrarias e lojas de quadrinhos do Brasil.

Com "Good Omens" o resultado também não foi tão diferente. O livro não chegou a esgotar nas livrarias, mas a série fez bastante sucesso: já é a sétima mais assistida da Prime Vídeo.