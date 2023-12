Good Omens é renovada para 3ª temporada pela Prime Video; veja datas e o que esperar

A notícia que todo mundo tanto esperava finalmente chegou: "Good Omens" (Belas Maldições), série divulgada pela Amazon Prime Video e produzida por Neil Gaiman, com Michael Sheen e David Tennant, foi renovada para uma terceira temporada nesta quinta-feira, 14, segundo informação divulgada pela Variety. E ela será a última.

Baseada no livro homônimo, escrito por Gaiman e Terry Pratchett, a série criou uma grande comunidade de fãs em todo o mundo logo na primeira temporada, lançada em 2019. Mas foi neste ano que a produção ganhou ainda mais destaque: o livro chegou a esgotar nas livrarias em julho de 2023, quando a segunda temporada foi ao ar na plataforma de streaming.

A 3a TEMPORADA DE GOOD OMENS TÁ CONFIRMADA 😇👿 TÔ GRITANDO TANTO Q DÁ PRA OUVIR NO CÉU E NO INFERNO!!!11!1 AAAAAAAAA pic.twitter.com/ATVDDL91rV — Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) December 14, 2023

A renovação para a terceira, no entanto, foi atrasada pela Greve dos Roteiristas e dos Atores — muito embora assim que ela tenha terminado Gaiman tenha publicado em suas redes sociais que já havia voltado a escrever o roteiro dela. Ainda não há previsão de data de estreia, mas as gravações da nova temporada já começam em janeiro de 2024.

Hoje,"Good Omens" já é a sétima série mais assistida da Prime Vídeo.

“Estou muito feliz por finalmente poder terminar a história que Terry e eu planejamos em 1989 e 2006”, afirmou Gaiman em um comunicado em conjunto com a Amazon Prime Video nesta quinta. “Terry estava determinado que, se fizéssemos ‘Good Omens’ para a televisão, poderíamos levar a história até o fim. A primeira temporada foi sobre como evitar o Armagedom, as profecias perigosas e o Fim do Mundo. A segunda temporada foi doce e gentil, embora possa ter terminado de forma menos alegre do que um certo anjo e demônio poderiam esperar", completou o autor.

Neil Gaiman segue como produtor executivo, escritor e showrunner de “Good Omens”. O espólio de Pratchett e o chefe de comédia da BBC Studios Productions, Josh Cole, também compõe a equipe como produtor executivo.

O que esperar da 3ª temporada de Good Omens?

Segundo informações da Variety, a terceira temporada da série será filmada na Escócia, país de origem de David Tennant. O clima não será dos melhores, sobretudo após o final da segunda temporada, que colocou Crowley (David Tennant) e Aziraphale (Michael Sheen) em um relacionamento mais delicado, que foi além da amizade — e terminou como um amor não correspondido.

"Agora, na terceira temporada, lidaremos mais uma vez com o fim do mundo. Os planos para o Armagedom estão dando errado e somente Crowley e Aziraphale, trabalhando juntos, podem ter esperança de consertar isso. Mas eles não estão falando", disse Neil Gaiman no comunicado de renovação da série.

Qual é o enredo de Good Omens?

A primeira temporada é baseada no livro homônimo, escrito por Gaiman e Terry Pratchett e publicado em 1990. A trama conta a história do fim do mundo, o Armagedom, planejado pelo Céu e o Inferno para ser a luta final entre os planos — e definir qual dos dois sairia triunfante. O problema é que o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, encarregados de monitorar a vida na Terra, não estão nada animados com o final dos tempos. Eles se unem como amigos para impedir o Armagedom e o Anticristo.

Na segunda temporada, já distante do Armagedom, Crowley e Aziraphale lidam com um conflito no Céu: o anjo Gabriel desce à Terra sem memória. Seu desaparecimento cria um conflito entre o Céu e o Inferno que, inconscientemente, aproxima ainda mais o anjo e o demônio para uma relação além da amizade.