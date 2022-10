Copa do Mundo 2022: veja quem são os maiores artilheiros da história das copas

A Copa do Mundo do Catar está se aproximando e as expectativas dos torcedores aumentam a cada a dia. Faltando 28 dias para o início da competição, a Exame decidiu recordar quem são os maiores artilheiros em copas do mundo.

Como não lembrar de nomes como Ronaldo Fenômeno, herói da conquista do Penta, ou o Klose que sempre marcou muitos gols pela seleção alemã. Mesmo com a aposentadoria, essas lendas ainda configuram entre os maiores do torneio.

Inaugurando a lista, o alemão Klose é o maior artilheiro com 16 gols. Ele conquistou o primeiro lugar no fatídico 7 a 1 contra o Brasil, na semifinal em 2014. O atacante disputou as copas de 2002, 2006, 2010 e 2014.

Em segundo na lista aparece o brasileiro Ronaldo com 15 gols, marca atingida também em quatro copas do mundo: 1994, 1998, 2002 e 2006. O atacante conquistou esse feito na Copa de 2006 nas oitavas de final contra Gana.

Fechando o pódio, aparece o alemão Gerd Muller com 14 gols em 13 jogos. Ele disputou as Copas de 1970 e 1973.

Maiores artilheiros de Copas do Mundo